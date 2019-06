vor 53 Min.

Abschluss der Kieler Woche: Programm, Feuerwerk, Highlights & Mitsegeln

Das Abschluss-Wochenende der Kieler Woche hält einige Highlights bereit - darunter auch das AIDA-Feuerwerk und die Windjammerparade. Hier der Überblick.

Die KiWo 2019 ist am Freitag, 21. Juni, gestartet. Dem Veranstalter zufolge verzeichnete die 125. Jubiläumsauflage in ihrer ersten Hälfte bereits 1,5 Millionen Besucher. Das Event läuft noch bis Sonntag, 30. Juni.

Am Donnerstag, 27. Juni, feierte die Kieler Woche eine echte Premiere: Zum ersten Mal fand im Rahmen des Segelevents die Double Hand Challenge statt. Unter den sechs teilnehmenden Yachten war auch eine L30 - diese könnte möglicherweise bei der neuen olympischen Mixed-Doublehand-Offshore-Disziplin zum Einsatz kommen.

Außerdem überschattete ein tödlicher Zwischenfall die Veranstaltung: Der am Samstag unter ungeklärten Umständen bewusstlos aufgefundene 31-jährige Besucher ist am Montagvormittag im Krankenhaus gestorben. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Kieler Woche: Programm, Highlights, Top Acts und Stars

Auf der Facebook-Seite der "KiWo" gibt es einige Veranstaltungen zu entdecken. So bietet der Playground auch am Abschluss-Wochenende besondere Aktionen wie Graffiti-Workshops, Marionettenbau oder ein Nerd-Fotostudio an. Weitere Höhepunkte am Wochenende sind das Classic-Open-Air auf dem Rathausplatz (Freitag, 28. Juni), die traditionelle Windjammerparade (Samstag, 29. Juni) und das AIDA-Abschlussfeuerwerk am Sonntag, 30. Juni.

Insgesamt gibt es mehr als 2000 Events rund um die Kieler Woche. Da ist etwas für jeden dabei. Ein Highlight war wieder die Einlaufparade der Marineschiffe am 21. Juni ab 7 Uhr morgens. Alle Top Acts und Highlights des diesjährigen Programms der Kieler Woche 2019 finden Sie hier.

Kieler Woche 2019: Feuerwerk-Termine

Die Kieler Woche ist nicht nur für Schiffe, Musik und tolle Events berühmt, sondern auch für ihre Feuerwerke. 2019 gibt es davon acht. Sie beginnen entweder um 22.30 Uhr oder um 23 Uhr an unterschiedlichen Orten. Wo es wann welches Feuerwerk bei der Kieler Woche 2019 gibt, finden Sie hier.

Kieler Woche: Windjammerparade und Auslaufparade

Die Windjammerparade, auch Auslaufparade genannt, ist der traditionelle Höhepunkt der Kieler Woche. So auch 2019. Los geht es am vorletzten Tag, dem 29. Juni, von 11 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei und die Besucher freuen sich wieder auf zahllose weiße Segel im Wind bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein. Erwartete 100.000 Zuschauer dürfen sich auf etwa 100 Groß- und Traditionssegler freuen.

Kieler Woche 2019: Kann man mitsegeln und wenn ja, wie?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Anbieter, um bei der Kieler Woche mitsegeln zu können. So auch 2019. So können Besucher beispielsweise auf einem Windjammer mitfahren oder eine Begleitfahrt unternehmen. Eine Übersicht über verschiedene Möglichkeiten finden Sie hier.

