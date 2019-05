vor 57 Min.

"Anne Will" heute: Gäste und Thema der Sendung am 12. Mai

Anne Will spricht heute Abend mit ihren Gästen über das Thema Iran.

Bei "Anne Will" heute Abend am 12.5.19 geht es um ein Ultimatum, das der Iran Europa gestellt hat. Unter den Gästen sind Außenpolitik-Experten.

Unter dem Eindruck neuer US-Sanktionen hat Irans Regierung der EU ein Ultimatum gestellt: Binnen 60 Tagen solle man dafür sorgen, dass der Iran wieder von den im Atomabkommen versprochenen Sanktionserleichterung profitiere. US-Präsident hatte das Abkommen vor einem Jahr aufgekündigt, jedoch gehören auf dem Papier in Europa noch Deutschland, Großbritannien und Frankreich zu den Vertragspartnern.

Sollte innerhalb dieser Frist nichts geschehen, werde der Iran seinen Teil des Abkommens nicht einhalten und wieder anfangen, waffenfähiges Uran zu fördern. Gleichzeitig drohte die Regierung, Flüchtlinge aus Afghanistan nicht weiter im Iran festzuhalten und sie nach Europa durchzulassen.

Wie mit dieser neuen Bedrohungslage umzugehen ist, darüber diskutiert Anne Will heute Abend mit ihren Gästen.

"Anne Will": Thema und Gäste heute

Konkret heißt das Thema heute Abend, 11. Mai: "Iran stell Ultimatum - wie gefährlich ist der Atomstreit für Europa?" Diese Gäste werden dazu diskutieren:

Norbert Röttgen (CDU): Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag

Melody Sucharewicz: Deutsch-israelische Beraterin für Kommunikation und Strategie

Alexander Graf Lambsdorff (FDP): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Katajun Amirpur: Islamwissenschaftlerin

Martin Schirdewan (Die Linke): Spitzenkandidat bei der Europawahl und Mitglied des EU-Parlaments

"Anne Will" live im TV und Stream

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten. Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Prominente Gäste, prominente Moderatorin: Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Bild: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

Am Montagabend war TV-Moderatorin Anne Will zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" im Textilmuseum. Sehen Sie hier, was sie im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gesagt hat. Video: rt1.tv

(AZ)

Themen Folgen