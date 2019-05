vor 49 Min.

"Anne Will" heute: Thema und Gäste am 5. Mai

Bei "Anne Will" heute Abend geht es um das Thema CO2-Steuer.

Bei "Anne Will" heute Abend am 5.5.19 geht es um das kontrovers diskutierte Thema CO2-Steuer. Gast ist unter anderem Juso-Chef Kevin Kühnert.

Nicht erst seit den "Fridays for Future"-Demonstration ist der Klimawandel ein wichtiges Thema in der Politik. Um die eigenen Klimaziele sowie die Vorgaben der EU zu erreichen, diskutiert die Bundesregierung derzeit über eine mögliche CO2-Steuer - und spaltet die Gemüter. Durch eine solche Steuer könnten unter anderem das Heizen, Autofahren und Fliegen erheblich teurer werden.

Doch kann eine solche Abgabe tatsächlich den CO2-Ausstoß senken? Welche Konsequenzen hätte eine solche Steuer für Verbraucher? Und kann solch eine Abgabe sozial gestaltet werden? Darüber diskutiert Anne Will heute Abend mit ihren Gästen.

"Anne Will": Thema und Gäste heute

Konkret heißt das Thema heute Abend, 5. Mai: "Streit um CO2-Steuer - wer zahlt für den Klimaschutz?". Mit dabei ist unter anderem Juso-Chef Kevin Kühnert, der in der vergangenen Worte wegen seiner Sozialismus-Thesen in die Kritik geraten war. Das ist die komplette Runde:

Michael Kretschmer (CDU): Ministerpräsident von Sachsen

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen): Parteivorsitzende, ehemalige Sprecherin für Klimapolitik der Grünen

Kevin Kühnert: Bundesvorsitzender der Jusos

Maja Göpel: Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WBGU)

Ioannis Sakkaros: Initiator der Gelbwesten-Proteste in Stuttgart

"Anne Will" live im TV und Stream

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten. Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Prominente Gäste, prominente Moderatorin: Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Bild: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört.

Anne Will schafft es, mit ihrer Talkshow gute Quoten zu holen. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte sie Anfang des Jahres aber auch: "Quote ist für mich nicht wichtig. Weil ich keinen Druck bekomme, dass wir eine besonders hohe Quote haben müssten." Die wichtigsten Aussagen aus dem Interview finden Sie auch noch einmal hier im im Video:

Am Montagabend war TV-Moderatorin Anne Will zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live" im Textilmuseum. Sehen Sie hier, was sie im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gesagt hat. Video: rt1.tv

