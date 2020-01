vor 56 Min.

"Anne with an E", Staffel 3: Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Staffel 3 von "Anne with an E": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Kritik und Trailer.

Auf Netflix ist Staffel 3 von "Anne with an E" zu sehen. Hier gibt es die Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Stream finden Sie hier.

Staffel 3 von "Anne with an E" ist auf Neflix verfügbar. Darin feiert Hauptfigur Anne ihren sechszehnten Geburtstag und versucht endlich herauszufinden, wer ihre leibliche Familie ist.

Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung, Stream und Kritik zur Staffel 3 von "Anne with an E" finden Sie hier in unserer Übersicht.

"Anne with an E": Starttermin von Staffel 3 auf Netflix

Die dritte Staffel von "Anne with an E" erschien kurz nach Neujahr. Das Datum der Veröffentlichung fiel auf den Freitag, 3.1.2020. Der Streaming-Dienst bietet für 30 Tage einen kostenlosen Test an.

Folgen und Handlung von "Anne with an E", Staffel 3

In der Serie "Anne with an E" dreht sich alles um den Teenager Anne. In Staffel 3 feiert die Außenseiterin ihren 16. Geburtstag und hat dabei ordentlich mit Freundschaft, Liebe und dem Leben zu kämpfen. Auch die Suche nach ihren leiblichen Eltern gestaltet sich alles andere als einfach.

Insgesamt wird es von der finalen Staffel 3 zehn Folgen geben.

Cast von "Anne with an E": Welche Schauspieler sind Teil der Besetzung?

Hier geben wir Ihnen einen Überblick zur Besetzung der Rollen von "Anne with an E" in Staffel 3:

Anne Shirley (Amybeth McNulty)

(Amybeth McNulty) Marilla ( Geraldine James )

) Matthew ( R. H. Thomas )

) Diana ( Dalila Bela )

) Rachel ( Corrine Koslo )

( ) Jerry ( Aymeric Jett Montaz )

) Gilbert (Lucas Jade-Zumann)

Ruby ( Kyla Matthews )

( ) Sebastian (Dalmar Abuzeid)

Ka'kwet (Kiawenti: io Tarbell )

Staffel 3 von "Anne with an E" läuft ab heute bei Netflix im Stream

Die letzten Folgen von Staffel 3 erscheinen ab dem 3. Januar 2020 auf dem Streamingdienst Netflix. Der Anbieter bietet die Möglichkeit, den Streamingdienst 30 Tage lang kostenlos zu testen, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Reviews: Trailer zu "Anne with an E", Staffel 3

Das ist der offizielle Trailer zu "Anne with an E":

