vor 49 Min.

Autofahrer muss Vollbremsung hinlegen - weil seine Hose brennt

Weil in seiner Hosentasche Feuer ausbrach, musste ein Autofahrer in Sachsen-Anhalt eine Vollbremsung hinlegen.

Einen Brand im Auto möchte wohl kein Fahrer gern erleben. Besonders brenzlig wird es allerdings, wenn das Feuer in der eigenen Hosentasche ausbricht.

Weil in seiner Hosentasche Feuer ausbrach, hat ein Autofahrer in Sachsen-Anhalt eine Vollbremsung hingelegt. Der 36-Jährige stieg am Sonntagnachmittag nahe Wernigerode mit brennender Hose aus dem Wagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Seiner Beifahrerin gelang es, die Kleidung zu löschen.

Feuer in der Hosentasche: Polizei ermittelt Brandursache

Wegen starker Verbrennungen musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Bislang können die Beamten zum Beispiel nicht ausschließen, dass die Akkus einer E-Zigarette den Brand in der Hosentasche des Hannoveraners auslösten. (dpa)

