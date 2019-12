vor 23 Min.

Bachelor-Nachwuchs! Sebastian Pannek und Angelina Heger erwarten ein Baby

Ein Bachelor-Baby! Sebastian Pannek und Angelina Heger erwarten Nachwuchs. Das gaben die beiden jetzt auf Instagram bekannt. Dabei ist ihre Beziehung noch nicht lange offiziell.

Große Freude bei Sebastian Pannek und Angelina Heger: Das Paar, das einem größeren Publikum unter anderem aus der Reality-Show " Der Bachelor" bekannt ist, erwartet offensichtlich schon bald Nachwuchs.

Bachelor-Baby: Angelina Heger ist schwanger, Sebastian Pannek wird Papa!

Das gaben die beiden am Sonntagabend jeweils auf ihren Instagram-Kanälen bekannt. Sie teilten ein Foto, auf dem das Paar innig-verliebt vor hohen Sanddünen zu sehen ist, Angelina Hegers Baby-Bauch lässt sich dabei kaum mehr verbergen.

Im Kommentar heißt es dazu: "Unser kleines Baby! Mama und Papa wissen schon sehr, sehr lang von dir und sind so unglaublich dankbar und stolz, wie prächtig du dich entwickelst und welche tollen Momente wir dank dir erleben dürfen. Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern."

Sebastian Pannek und Angelina Heger waren beide in "Der Bachelor" zu sehen

Anfang des Jahres 2017 war Sebastian Pannek als "Der Bachelor" in der siebten Staffel der gleichnamigen Sendung auf RTL zu sehen. Im Anschluss an die Sendung war er zunächst mit der Gewinnerin Clea-Lacy Juhn zusammen. Das war die bisher längste Beziehung aller "Bachelor"-Paare. Allerdings gab das Paar im Juni 2018 schließlich seine Trennung bekannt.

Auch Angelina Heger hat eine Vergangenheit im deutschen Reality-TV: Sie war 2014 in der vierten Staffel von "Der Bachelor" auf RTL ins Finale gekommen. Im Jahr darauf war sie im "Dschungelcamp" des gleichen Senders zu sehen und 2016 noch einmal im "Sommerhaus der Stars". Dabei war von ihr bekannt, dass sie 2016 in einer Beziehung mit dem Ex-"Bachelor" Leonhard Freier war. Im Jahr 2019 nahm sie noch an der Trampolin-Show "Big Bounce" auf RTL teil. (AZ)

