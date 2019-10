07:36 Uhr

"Bachelor in Paradise" 2019, Folge 2: Gleich drei neue Männer im Paradies

"Bachelor in Paradise" 2019. In Folge 2 gab es ein Date von Jade und Filip. Der Nachbericht

Bei "Bachelor in Paradise" 2019 Folge 2 kamen drei neue Männer ins Paradies. Die Infos.

Auf RTL lief am Dienstag Folge 2 von " Bachelor in Paradise" 2019. Bei dem Dating-Format haben ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten nochmal die Chance, im TV ihre große Liebe zu finden. Für drei Männer ist dieser Traum allerdings schon vorbei: In Folge zwei mussten Cornelis, Eddy und der neu dazugekommene Michael die Insel bereits verlassen. Diese Paare haben sich bei der neuen Rosenverteilung gebildet:

Julia und Alex

Natalie und Michi

Christina und Serkan

Michelle und Aurelio

und Isabell und Marco

Jade und Filip

"Bachelor in Paradise" 2019: In Folge 2 gab es drei Neuzugänge - welche Kandidaten sind sich näher gekommen?

Jede Menge Trubel im Paradies. Aurelio, Alexander und Michael erscheinen neu im thailändischen Tropenparadies. Bei Jade und Serkan läuft es nicht mehr. Während Serkan immer noch sehr interessiert scheint, orientiert sich Jade neu und entdeckt Filip für sich. Bei einer gemeinsamen Speedbootfahrt und anschließendem romantischen Dinner entdecken die beiden ihre Seelenverwandtschaft.

Beim Date mit Elefanten kommen sich Michelle und Neuzugang Aurelio näher - die beiden sind emotional ganz aus dem Häuschen bei der Begegnung mit den großen Tieren. Dann fängt es auch noch an zu regnen und stürmen - da kann Aurelio die zierliche Michelle mit seinen breiten Schultern schützen. Michelle scheint der Altersunterschied von 17 Jahren plötzlich nicht mehr viel auszumachen.

Wie gut, dass auch einige neue Männer zur Wahl stehen, als die Damen am Ende die Rosen verteilen... Julia wählt den neu dazu gekommenen Alexander - eigentlich hatte Cornelis sehr auf die Rose gehofft. Doch er muss das Paradies verlassen. Alexander scheint gleich mehreren Damen gehörig den Kopf zu verdrehen - ob sich da schon ein Zickenkrieg andeutet?

Wie es mit den Kandidaten weitergeht sehen Sie nächsten Dienstag bei " Bachelor in Paradise" 2019, Folge 3. (AZ)

