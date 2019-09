Backstreet-Boys-Star Nick Carter will Kontaktverbot für Bruder Aaron

Sänger Nick Carter beschuldigt seinen Bruder Aaron, ihm und seiner Frau gedroht zu haben. Der streitet die Vorwürfe ab. Was steckt hinter dem Geschwister-Clinch?

Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (37) bemüht sich um ein Kontaktverbot für seinen jüngeren Bruder Aaron Carter (31). Das teilte er auf Twitter mit. Anlass für dieses Kontaktverbot sei eine Aussage Aarons, dass dieser seit kurzem immer wieder den Gedanken habe, die schwangere Frau von Nick Carter umzubringen.

Auch Aarons Zwillingsschwester Angel Carter soll eine solche Verfügung beantragt haben. Aaron Carter selbst antwortete auf Twitter, dass er seinen Bruder seit vier Jahren nicht gesehen habe und auch nicht vor habe, etwas daran zu ändern. Er schrieb auch: "Ich würde meiner Familie niemals Schaden zufügen." Laut dem Magazin TMZ wurde der Anhörungstermin auf den 16. Oktober gelegt.

Der Clinch zwischen der Geschwister reicht weiter. Nick Carter wurde im November 2018 der sexuellen Nötigung beschuldigt. Das mutmaßliche Opfer: Melissa Schuman, ein ehemaliges Mitglied der Gruppe Dream. Die Musikerin erklärte in einem ausführlichen Blog-Post, was ihr passiert sein soll. Im Februar 2019 füllte sie dann offiziell einen Anzeige bei der Polizei aus, die allerdings wegen Verjährung fallen gelassen wurde. Seitdem hat sich noch ein anderes mutmaßliches Opfer gegen Nick Carter ausgesprochen. Sie soll erst 15 gewesen sein, als der Popstar sie vergewaltigt haben soll.

Aaron Carter stellte sich auf Twitter auf die Seite dieser mutmaßlichen Opfer, die sich laut des 31-Jährigen auch persönlich an ihn gewandt haben. Nach Aaron Carters Aussagen ist der Antrag auf ein Kontaktverbot die Reaktion darauf, dass er mit Melissa Schuman im Livestream zu sehen war.

They were private until my bro filed a restraining order just because I live streamed with one of his accusers

Fact https://t.co/gXRs1G8s9s