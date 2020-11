vor 4 Min.

Bauer sucht Frau 2020 gestern mit Folge 2: Die Landwirte empfangen ihre Bewerberinnen

"Bauer sucht Frau" war gestern mit Folge 2 bei RTL zu sehen. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Inka Bause macht sich derzeit wieder für verschiedene Landwirte auf die Suche nach der großen Liebe. Bereits zum 16. Mal versucht die 51-Jährige, die Bauern und Bäuerinnen an die Frau oder den Mann zu bringen. Dieses Jahr jedoch etwas anders: Aufgrund der Corona-Pandemie musste das berühmte Scheunenfest zum ersten Kennenlernen ausfallen.

Alle Infos zu Folge 2 der diesjährigen Staffel von " Bauer sucht Frau" finden Sie hier.

"Bauer sucht Frau" gestern: Nachbericht zu Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Auch gestern starteten wieder einige Bauern mit ihren Auserwählten in die Hofwoche. Die ersten Frauen und Männer kamen auf den Höfen von Denise, Patrick und Thomas an. Für Patrick startete die Hofwoche besonders gut: Eine der Kandidatinnen fraß dem Bauern buchstäblich aus der Hand.

Auch Geflügelbauer Rüdiger aus Baden-Württemberg empfing seine Bewerberinnen. Er hatte sich dazu entschieden, sogar drei Frauen einzuladen, um sie besser kennenzulernen.

Besonders gefühlvoll ging es bei Lutz und seiner auserwählten Steffi zu. Als die 54-Jährige Lutz bei der Arbeit mit seinen Hochlandrindern half, kamen ihr plötzlich die Tränen: "Bei mir werden Erinnerungen an Schottland wach. Hier mischt sich gerade alltägliche Arbeit mit Träumen, mit Sehnsüchten und das sind unsere gemeinsamen Sehnsüchte. Das hat mich tief berührt", so die alleinerziehende Mutter. Lutz war ebenfalls von Steffis Emotionen berührt: "Steffi, die verzaubert mich. Es macht sehr viel Spaß, sie in den Arm zu nehmen", so der Bauer.

