vor 31 Min.

"Bauer sucht Frau International" 2020: Die Kandidaten am 24.5.20

Nach dem Erfolg der ersten Staffel läuft auch in diesem Jahr eine Ausgabe von "Bauer sucht Frau International". Hier der Überblick zu den Kandidaten.

Hier gibt es alle Infos zu Bauer sucht Frau International 2020 - auch die Sendetermine.

In Staffel 2 von " Bauer sucht Frau International" suchen insgesamt neun Bauern die große Liebe. Diesmal sind auch zwei Frauen unter den Kandidaten. Von Neuseeland über Australien bis nach Mexiko: Die Kandidaten haben sich an den schönsten Orten der Welt niedergelassen. Alles was Ihnen jetzt noch fehlt ist der passende Partner, um die wunderbaren Landschaften in Zweisamkeit zu genießen.

Wir stellen Ihnen die Kandidaten in Staffel 2 von "Bauer sucht Frau International" näher vor, die seit dem 19. April im TV zu sehen sind.

"Bauer sucht Frau International" 2020: Diese Bauern suchen als Kandidaten die große Liebe

Bild: TVNOW

Emmanuel (44) aus Österreich führt einen Gnadenhof in der Steiermark. In seiner Freizeit nimmt er sich gerne einmal eine Auszeit und geht im nahegelegenen Graz ins Theater oder ins Kino.

Bild: TVNOW

Katharina (51) aus Mexiko baut in der Region Catemaco Kaffee an. Am liebsten verbringt sie ihre Zeit mit der Kaffeeproduktion, entspannt sich aber auch gerne mal am Strand.

Bild: TVNOW

Sigi (71) aus Namibia hat eine Selbstversorgerfarm in der Region Hardap im südlichen Teil des Landes. Die Arbeit auf der Farm zählt zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, aber der 71-jährige liest in seiner Freizeit auch gern.

Bild: TVNOW

Reiner (59) aus Ungarn ist Pferdetrainer in Dél-Alföld. In seiner Freizeit mag er es sportlich: Kajak fahren, Kampfsport, Mountainbike und Inliner fahren, Bogenschießen und Longboarden mit seinem Hund zählen zu seinen Hobbys.

Bild: TVNOW

Vivien 'Viv' (38) aus Australien betreibt eine Geflügelfarm in Queensland. Auch in ihrer Freizeit dreht sich viel um Hühner, da sie Mitglied im Hühnerverein ist und an Wettbewerben teilnimmt. Außerdem liest die 38-Jährige auch gerne mal ein Buch.

Bild: TVNOW

Christoph (38) aus Itlaien hat sich in der Region Emilia Romania dem Obst- und Ackerbau gewidmet. Außerhalb der Arbeit sieht er sich gerne Reitwettbewerbe an. Außerdem gehören Feiern und Fischen zu seinen Hobbys.

Bild: Kai Waldmann, TVNOW

Daniel (22) kommt aus Neuseeland und ist in der Region Oamaru als Imker tätig. Er besitzt über 800 Bienenstöcke und ist auch in seiner Freizeit naturverbunden. Er geht gerne Angeln, spielt Federball und ist gern in der Natur unterwegs.

Bild: TVNOW

Ashok (42) aus Indien betreibt in der Region Goa eine Kokos- und Palmenplantage. In seiner Freizeit mag er es eher sportlich: Wandern, Mountainbiken und Wassersport zählen zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.

Bild: TVNOW

Gerhard (60) lebt in Freistaat in Südafrika und betreibt dort neben seiner Viehzucht auch eine Musiktagungsstätte. Außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit ist er Musiker und spielt das Fagott. Zu seinen Hobbys zählen außerdem Schwimmen und Holzarbeit. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen