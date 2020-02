14:05 Uhr

"Bibi & Tina – Das Konzert" 2020 bald in Augsburg: Infos zu Termin, Beginn, Einlass, Anfahrt, Parken und Tickets

"Bibi & Tina – Das Konzert" macht bald Halt in Augsburg. Termin, Einlass, Beginn, Tickets, Parken und Anfahrt hier. Auf dem Bild sieht man einen Ausschnitt des gleichnamigen Musicals.

In wenigen Tagen ist "Bibi & Tina – Das Konzert" in Augsburg zu sehen. Infos rund um Termin, Einlass, Beginn, Tickets, Parken und Anfahrt gibt es hier im Überblick.

Bislang konnte die Kinder- und Familienshow "Bibi & Tina" mit den Songs aus der Feder von Peter Plate und Ulf Leo Sommer deutschlandweit mehr als 250.000 Zuschauer begeistern. Auch die Soundtracks zu den gleichnamigen Kinofilmen wurden über 1,5 Millionen Mal verkauft. Nun gehen die beiden Freundinnen gemeinsam mit Holger, Alex und Co. zum bereits vierten mal auf große Deutschland-Tournee. Dabei machen die Kinderhelden auch in Augsburg Halt.

Hier gibt es einen Überblick rund um die Infos zu Termin, Beginn, Einlass, Tickets, Parken und Anfahrt zum Konzert in Augsburg.

"Bibi & Tina – Das Konzert" 2020: Termine, Einlass, Beginn und Tickets

Augsburg ist eine von 55 deutschen Städten, in denen "Bibi & Tina – Das Konzert" 2020 zu sehen ist. Das Konzert findet am 21. Februar in der Schwabenhalle statt. Der Einlass startet um 16 Uhr, offizieller Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr.

Die Tickets sind ab 31 Euro pro Person erhältlich.

Anfahrt und Parken bei "Bibi & Tina – Das Konzert" 2020 in Augsburg

Das "Bibi & Tina"-Konzert in Augsburg findet am 21. Februar in der Schwabenhalle auf dem Messegelände statt. Dort stehen den Besuchern mehr als 2400 Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Neben den regulären Stellplätzen gibt es auch zahlreiche Behindertenparkplätze.

Die Adresse lautet: Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Konzert vom Hauptbahnhof aus mit dem Bus B1 Richtung Göggingen zu erreichen. An der Haltestelle Maria Stern ist ein Umstieg in Buslinie 41 erforderlich, der direkt die Haltestelle Messe Süd anfährt (Fahrzeit ca. 20 Min.).

Vom Moritzplatz aus fährt die Straßenbahnlinie 13 bis zur Haltestelle Bukowina- Institut/PCI. Von dort gelangt man zu Fuß zur Messe (Fahrzeit ca. 12 Min., Gehzeit ca. 8 Minuten).

