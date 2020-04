14:13 Uhr

"BioShock - The Collection": Release, Gameplay, Trailer

"BioShock - The Collection" soll im Mai für die Switch erscheinen. Alle Infos rund um Release und Gameplay sowie einen Trailer gibt es hier.

Für den PC sowie die Playstation 4 und die Xbox One gibt es "BioShock: The Collection" bereits seit einiger Zeit. Immer mehr Publisher wollen ihre Titel jedoch auch auf der Nintendo-Konsole Switch zur Verfügung stellen. Neben Titeln wie "Skyrim" oder "The Witcher 3" soll daher nun auch die Bioshock-Reihe auf der Konsole spielbar sein. Wir verraten Ihnen, wann der Release-Termin geplant ist, wie das Gameplay auf der Switch aussieht und liefern außerdem einen Trailer zum Spiel.

"BioShock - The Collection": Release-Termin für die Switch

"BioShock: The Collection", die alle Spiele der Bioshock-Reihe umfasst, soll am 29. Mai 2020 für die Switch erscheinen. Damit werden alle Titel sowohl am Fernseher zu Hause sowie über die Handheld-Funktion der Switch auch unterwegs spielbar.

"BioShock - The Collection": Gameplay auf der Switch

In der Kollektion erhält man nicht nur ein Spiel, sondern gleich drei Titel der renommierten Bioshock-Reihe. Das Paket umfasst folgende Spiele: "Bioshock Remastered", "Bioshock 2 Remastered" und "Bioshock Infinite". Enthalten sind auch alle DLC und Addons, die für die jeweiligen Titel veröffentlicht wurden. Alle Teile spielen sich etwas anders und haben einige Elemente, die sie von einander unterscheiden. Während man in Teil 1 und 3 als normaler Mensch die Spielwelt erkundet, ist man beispielweise in Bioshock 2 als "Big Daddy" in einem gepanzerten Tauchanzug unterwegs.

Eines haben sie jedoch gemeinsam: Man lenkt den Hauptcharakter in der Ego-Perspektive durch die Spielwelt und hat Zugriff auf ein großes Arsenal von Nah- und Fernkampfwaffen. Außerdem kann man sogenannte Plasmide nutzen, die einem besondere Fähigkeiten verleihen. Beispielsweise machen die Plasmide es möglich, Feuer- oder Eis-Attacken auf seine Gegner zu schleudern oder sie lassen die Spielfigur per Telekinese Gegenstände bewegen.

In "Bioshock" und "Bioshock 2" findet die Handlung in Rapture statt, einer Unterwasserstadt, deren Gesellschaft dem Wahnsinn und den Plasmiden verfallen ist. Im neuesten Teil "Bioshock Infinite" ist man dagegen über den Wolken in der fliegenden Stadt Columbia unterwegs.

Trailer zu "BioShock - The Collection"

Wie die Bioshock-Kollektion auf der Switch aussehen wird, können Sie sich hier im folgenden Trailer ansehen:

