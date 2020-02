10:30 Uhr

"Cagaster of an Insect Cage": Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Cagaster of an Insect Cage": Hier finden Sie alle Infos zum Start, den Folgen, der Handlung, den Schauspielern. Außerdem gibt es einen Trailer.

Bei Netflix ist der Action-Anime "Cagaster of an Insect Cage" am Start. Hier finden Sie alle Infos zur Handlung, den Folgen und zur Besetzung. Auch einen Trailer bieten wir an.

"Cagaster of an Insect Cage": Seit 30 Jahren verwandelt eine Krankheit infizierte Individuen in fleischfressende Insekten. Nun sucht ein junger Kammerjäger mit einem Mädchen nach dessen Mutter. Wir informieren Sie hier über die neue Netflix-Serie - den Start-Termin, die Folgen, die Handlung und die Schauspieler im Cast. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

"Cagaster of an Insect Cage": Wann ist der Start bei Netlix?

Netflix zeigt die Serie seit dem 6. Februar 2020 . Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Die Handlung von "Cagaster of an Insect Cage": Worum geht es in der Serie?

In einer postapokalyptischen Welt werden die Menschen durch die mysteriöse Erkrankung Cagaster in gewaltige, mörderische Insekten verwandelt. In der auf einem Manga basierenden Serie kämpft ein junges Paar darum, in dieser Welt zu überleben.

Die Serie beruht auf den Büchern von Kachou Hashimoto. Bei Amazon wird der Band 1 folgendermaßen beschrieben: "Ende des 21. Jahrhunderts bricht die schreckliche und unheilbare Krankheit Cagaster aus: Sie zerstört die menschliche Identität und verwandelt die Betroffenen binnen Minuten in riesige menschenfressende Insekten. Zwei Drittel der Erdbevölkerung wurden bereits dahingerafft. Im Jahr 2125 bekämpfen skrupellose Exterminatoren die monströsen Plagen, darunter der 17-jährige Kidow, der ehrenhaft die junge Ilie vor dem Tod bewahrt. Vom Schicksal zusammengeführt werden beide in mysteriöse Ereignisse verstrickt und sie müssen feststellen, dass die wahren Monster nicht immer die Insekten sind!"

Besetzung: Welche Schauspieler sind die Sprecher von "Cagaster of an Insect Cage"?

Kacho Hashimotos Manga „Mushikago no Cagaster" wird unter dem Titel „Cagaster of an Insect Cage" im Studio Gonzo umgesetzt. Die Serie stammt von Koichi Chigira („Last Exile“).

Folgende Schauspieler agieren als Sprecher:

Yoshimasa Hosoya

Kana Hanazawa

Natsuki Hanae

Takahiro Sakurai

Daisuke Namikawa

Toshiyuki Morikawa

Kazuyuki Okitsu

Junichi Suwabe

Tomohiro Shiozaki

Ai Kayano

Tetsu Shiratori

Yasuhiro Mamiya

Daiki Yamashita

Akari Kito

Tomokazu Sugita

Aoi Yuki

Kohsuke Toriumi

"Cagaster of an Insect Cage": Die zwölf Folgen bei Netflix

1. Kindheitserinnerungen (33 Min.)

Als Sicherheitsmann eines Kaufmannes schreitet der Insektenvernichter Kidow bei einem Insektenangriff ein und will ein Mädchen namens Ilie zu deren Mutter zurückbringen.

2. Anchovis und schwarze Echsen (26 Min.)

Grausame Morde treten zutage. Kidow vermutet jedoch, dass diese nicht das Werk von Insekten sind. Beim Einkaufen wird Ilies Tasche gestohlen.

3. Aus der Dunkelheit (26 Min.)

Ilie freundet sich mit der Anführerin der roten Ratten an. Kidow erhält bei Marios Garten einen Brief und eine Karte, auf der die Tatorte der Morde eingezeichnet sind.

4. Ein Insektenjäger kennt keinen Schmerz (28 Min.)

Die Armee rüstet sich für die Ausmerzung eines Insektes im Sand unter E-05. Qasim bereut noch immer seine Handlungen vor fünf Jahren und meldet sich freiwillig als Köder.

5. Aus dem Fernen Osten (29 Min.)

Ilie erfährt von Mario, wie Kidows Adoptivvater Lazarus ihm im von einem Cagaster-Ausbruch geplagten Fernen Osten toughe Überlebenslektionen beigebracht hat.

6. Das Erwachen (28 Min.)

Ein Mann, der sich als Ilies Vater ausgibt, möchte sie fortbringen. Sie und Kidow wollen fliehen, werden dann jedoch von Acht überraschend angegriffen.

7. Iliaster (29 Min.)

Auf der Suche nach Hinweisen zu Ilies Vergangenheit stoßen Jin und Kidow auf eine Nachricht, in der Griffith Franz gegenüber seine Taten und Ilies Herkunft erläutert.

8. Die Prinzessin im Insektenkäfig (27 Min.)

Adhams Truppen wollen den Basaraufseher stürzen und E-05 in einen Insektenkäfig verwandeln. Kidow flieht zum E-07, wo Ilie gefangen gehalten wird.

9. Außer Kontrolle (26 Min.)

Kidow schleust sich auf der Suche nach Ilie in den Hauptturm von E-07 ein. Ilie erfährt von ihrer wahren Herkunft und erklärt sich selbst zur neuen Königin des Käfigs.

10. Ins Licht (26 Min.)

Ilie und Kidow kämpfen sich gemeinsam zum Thronzimmer hinauf. Doch Adhams Sicherheitsleute und mehrere Cagaster stellen sich ihnen in den Weg.

11. Zu dir … (26 Min.)

Der verletzte Franz führt Ilie in die Gemächer der Königin und überträgt ihr die Kontrolle über Tanias Schicksal. Acht und Kidow liefern sich ein letztes Kräftemessen.

12. Am Ende meines Lebens (29 Min.)

Am Ende des Kampfes zwischen Salifs Kräften und den Verteidigungskräften von E-05 stellen sich die Überlebenden im Hauptturm von E-07 ihrer Zukunft.

(AZ)

"Cagaster of an Insect Cage": Trailer

