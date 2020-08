vor 16 Min.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions": Release heute, Gameplay, Trailer

Heute erscheint "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" unter anderem für die Nintendo Switch. Hier gibt es alle Infos zu Release, Handlung, Gameplay und Trailer.

Von Carla Gospodarek

Das Manga-Videospiel "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" wird in wenigen Tagen in den Läden stehen. Wann ist das genaue Release-Datum? Gibt es bereits Infos zum Gameplay? Lesen Sie hier die Antworten. Außerdem finden Sie einen Game-Trailer.

Release: Wann erscheint "Captain Tsubasa: Rise of New Champions"?

Ab dem 28. August ist "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" sowohl für den PC als auch für die Nintendo Switch und die Playstation 4 erhältlich. Das Videospiel kann allerdings bereits vor offiziellem Verkaufsdatum vorbestellt werden. Der Preis beträgt 59,99 Euro.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions" - Handlung und Gameplay

Bei "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" handelt es sich um ein Arcade-Fußballspiel. Das neue Game ist Teil der Captain-Tsubasa-Reihe, die sich durch eine von Anime-Filmen inspirierte Grafik auszeichnet. Ziel des Spiels ist es, andere Nutzer mithilfe von "Superaktionen" in den Fußball-Matches zu besiegen. Es gilt Tore zu schießen, Teams zusammenzustellen und so die beste Mannschaft des Turniers zu kreieren.

Die gesprochene Sprache der Figuren ist Japanisch, die Untertitel und Textelemente sind auf Deutsch. Das Spiel von Bandai Namco Entertainment hat keine Altersbeschränkung - es ist bereits ab null Jahren freigegeben.

Trailer von "Captain Tsubasa: Rise of New Champions"

Bislang gibt es das Ankündigungsvideo zu "Captain Tsubasa: Rise of New Champions" nicht auf Deutsch. Hier sehen Sie den offiziellen Trailer auf Englisch:

