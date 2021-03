vor 2 Min.

DSDS 2021 am 06.03.21: Jury-Mitglied Mike Singer im Porträt

Hier im Porträt bekommen Sie alle Infos zum bislang jüngsten "DSDS"-Juror Mike Singer. Wer ist der Sänger?

Von Monique Neubauer

" Deutschland sucht den Superstar" läuft seit dem 5. Januar 2021 mit der bereits 18. Staffel im TV. Neben Dieter Bohlen und Maite Kelly unterstützt und coacht auch Mike Singer als Juror die Kandidaten. Mit nur 20 Jahren ist er das jüngste Jury-Mitglied der "DSDS"-Geschichte. Hier im Porträt lesen Sie alle wichtigen Informationen zum Sänger.

Mike Singer im Porträt - Sänger und Juror bei "DSDS" 2021

Mike Singer wurde am 20. Januar 2000 in Kehl geboren. Bekannt geworden ist er 2013 durch die Castingshow "The Voice Kids". Dort war er Teil von Lena Meyer-Landruts Team, wurde jedoch in der Battle Round wieder herausgewählt. Dies tat seinem Erfolg jedoch keinen Abbruch: 2014 veröffentlichte er ein englischsprachiges Album mit dem Titel "Only You".

Ohne einen Plattenvertrag veröffentlichte er weitere selbst geschriebene Lieder und Cover-Songs. Im Februar 2017 erschien mit Warner Music Group sein erstes deutschsprachiges Album "Karma". Das Album kletterte in Deutschland bis auf Platz eins der Albumcharts und Singer ging damit auf Tour. 2018 erschien dann das Album "Deja Vu".

Mike Singer nahm unter anderem an der ProSieben-Show "The Masked Singer" teil. Als "Wuschel" belegte er den zweiten Platz. Im Mai 2020 trat er beim "Free European Song Contest" für Kasachstan an. Nun ist er auch bei "DSDS" zu sehen. Auf Instagram verkündete er vor dem Start der Show seinen 1,4 Millionen Fans stolz, dass er bald Teil der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury sein wird:

