DSDS-Special 2021: Die größten DSDS Auftritte - Nachbericht zu Folge 13

Gestern ging es bei DSDS 2021 nicht mit dem Recall weiter, sondern mit einer Sonder-Ausgabe zu den letzten 18 Staffeln. Hier im Nachbericht erfahren Sie alles Wichtige zu der Spezialsendung.

Von Monique Neubauer

Bei " Deutschland sucht den Superstar" geht es am Samstag, 20.2.21, mit dem Recall weiter. Gestern wurde hingegen eine Spezial-Folge gezeigt. In den letzten 18 Jahren von "DSDS" gab es immer wieder Auftritte, an die man sich nur zu gut erinnern kann.

Vom schrägen Casting bis zu spektakulären Showauftritten war bei DSDS in den vergangenen Staffeln einiges zu sehen. Das DSDS-Special zeigt noch einmal die größten DSDS-Auftritte der letzten Jahre und die Geschichte dahinter.

DSDS 2021: Vorschau zum Special "Die größten DSDS Auftritte" - Folge 13

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Special: "Die größten DSDS Auftritte"

DSDS hat gute Sänger, aber auch sehr schräge Typen deutschlandweit berühmt gemacht. In den 18 Staffeln der DSDS Geschichte gab es immer wieder Auftritte, an die man sich immer erinnern wird. Schräge Castings waren da keine Ausnahme. Aber auch tolle Auftritte wirklicher Gesangstalente und emotionale Geschichten der Kandidaten. Das DSDS-Special zeigte noch einmal die größten DSDS-Auftritte der letzten Jahre und die Geschichte dahinter.



Beim DSDS-Special waren unter anderem folgende Rückblicke und Geschichten aus 18 Jahren "Deutschland sucht den Superstar" dabei:

Tränen beim Poptitan : Mandy Mettbach brachte Dieter Bohlen mit Marianne Rosenbergs "Liebe kann so weh tun" zum Weinen.

: brachte mit "Liebe kann so weh tun" zum Weinen. Von der Straße auf die große Bühne : Die Geschichte von Nick Ferretti , der im zweiten Anlauf 'Das Supertalent " gewann.

: Die Geschichte von , der im zweiten Anlauf 'Das " gewann. Die bunte, schrille Lydia Kelovitz : Sie machte jeden Auftritt zu einem optischen Highlight dank bunter Kostüme und schräger Choreografien.

: Sie machte jeden Auftritt zu einem optischen Highlight dank bunter Kostüme und schräger Choreografien. DSDS Sieger Ramon Roselly: Florian Silbereisen schenkte ihm damals eine rote Unterhose als Glücksbringer für seine bevorstehenden Auftritte.

