"Dancing on Ice" 2019: Sendetermine im Überblick

"Dancing on Ice" läuft am 6.12.2019 mit Folge 5 im TV. Alle Infos rund um die Sendetermine der Show, haben wir hier in der Übersicht für Sie.

Für " Dancing on Ice" 2019 sind noch drei Sendetermine geplant. In Folge 4 am 29.11.2019 mussten gleich zwei Paare die Show verlassen. Wer das ist, lesen Sie in unserem Nachbericht: "Dancing on Ice" 2019, Folge 4 am 29.11.19: Zwei Paare sind raus.

Hier in diesem Artikel finden sie alle "Dancing on Ice"-Sendetermine auf einen Blick und erhalten weitere Infos zur Übertragung. Das große Finale findet bereits am 20.12.2019 statt.

Sendetermine von "Dancing on Ice" 2019 im Überblick

Die erste Folge von "Dancing on Ice" 2019 lief am Freitag, den 15. November, im Live-TV. Die zweite Folge kam bereits am Sonntag, den 17. November. Ab jetzt ist "Dancing on Ice" immer freitags um 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.

Hier die Auflistung der Sendetermine:

Tag Datum Uhrzeit Freitag 15. November 2019 20.15 Uhr Sonntag 17. November 2019 20.15 Uhr Freitag 22. November 2019 20.15 Uhr Freitag 29. November 2019 20.15 Uhr Freitag 6. Dezember 2019 20.15 Uhr Freitag 13. Dezember 2019 20.15 Uhr Freitag 20. Dezember 2019 20.15 Uhr

Sendetermine für "Dancing on Ice" 2019: Finale im Live-TV und Stream

Die erste Folge am 15. November wurde als "großes Live-Spektakel" auf Sat.1 inszeniert. "Dancing on Ice" wird nicht nur im Free-TV ausgestrahlt. Parallel dazu kann man sich die neuen Folgen im Live-Stream auf der kostenlosen Streamingplattform der Mediengruppe von Sat.1 und ProSieben , Joyn nutzen. Die Plattform finanziert sich momentan noch komplett über Werbeeinnahmen und erfordert keine Abo-Gebühren. Es ist auch keine Registrierung nötig.

Moderiert wird die Sendung wieder von Daniel Boschmann und Marlene Lufen. Sie versprechen "mehr Stars, mehr Sendungen und einfach noch mehr Spektakel". Neu ist auch, dass die Kandidaten vor Showbeginn bereits ein "Boot Camp" durchlaufen mussten, um eine hohe Qualität zu gewähren. (AZ)

