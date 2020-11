vor 47 Min.

Das Supertalent 2020: Die Jury am 21.11.20

Bei "Das Supertalent" 2020 auf RTL ist einiges anders - es gibt beispielsweise neue Juroren. Wer sitzt bei der Herbst-Ausgabe in der Jury?

Von Claus Holscher

Die Samstagabend-Showreihe "Das Supertalent" ging am 17. Oktober 2020 in eine neue Staffel. Wieder wird nach den buntesten, schrillsten, verblüffendsten, verrücktesten, vielfältigsten und begabtesten Talenten gesucht. Hier erfahren Sie, wer in der Jury von "Das Supertalent" 2020 sitzt.

"Das Supertalent" 2020: Dieter Bohlen und Bruce Darnell sitzen wieder in der Jury

Auf zwei altbewährte Kräfte in der Jury will RTL nicht verzichten: Chefjuror Dieter Bohlen und sein langjähriger Kollege am Jury-Pult, Bruce Darnell, sind gesetzt.

Neu in der Jury von "Das Supertalent" 2020: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki

Evelyn Burdeck (31) ist vielen RTL-Zuschauern als "Blitzbirne" aus der Dschungelcamp-Soap "IBES" und als Tänzerin in "Let's Dance" bekannt. Als Kampfrichterin ist sie bisher noch nicht hervorgetreten, aber ihr loses Mundwerk dürfte einer Tätigkeit in der Jury von "Das Supertalent" 2020 kaum entgegen stehen.

"Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe", sagte sie RTL. "Das ist ein wahrer Traumjob – wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt? Das ist ja total verrückt!"

Auch Comedian Chris Tall ist neues Mitglied in der Jury von "Das Supertalent" 2020

Der 29-jährige Stand-up- und Film-Comedian Chris Tall, der vor allem durch seine mehrmaligen Auftritte in Stefan Raabs Show "TV Total" bekannt wurde, blickt voller Begeisterung auf seine neue Rolle in der Jury von "Das Supertalent" 2020: "In der Jury von 'Das Supertalent' zu sitzen, ist eine riesengroße Ehre für mich! Ich kann vor Aufregung jetzt schon kaum schlafen. Nichts was dort passiert, steht in einem Drehbuch. Das macht 'Das Supertalent' so legendär, spannend und interessant. Ich freue mich wirklich sehr! Um runterzukommen, versuche ich mir einzureden: Chris, es ist eine ganz normale Show. Nur eben mit Menschen, die ganz viel können. Nicht so wie Du."

