"Das Supertalent", Folge 14: Kandidaten heute im Finale am 21.12.19 - Vorschau

"Das Supertalent" 2019 geht heute mit dem Finale zu Ende. Zwölf Kandidaten sind in Folge 14 am 21.12.2019 dabei. Hier die Vorschau.

Heute am 21.12.19 läuft das Finale von "Das Supertalent" 2019. Zwölf Kandidaten dürfen noch einmal vor der Jury performen und haben die Chance auf den Titel und 100.000 Euro. Los geht es um 20.15 Uhr. Sieben Talente schafften es direkt durch den goldenen Buzzer ins Finale. Sehen Sie hier in der Vorschau zu Folge 14 alle Kandidaten im Überblick.

"Das Supertalent" 2019, Folge 14 am 21.12.19: Diese Kandidaten sind im Finale

Jürgen Kern (53), Kunstpfeifer aus Haslach, hat Dieter Bohlen derart begeistert, dass er auf dem Jurypult tanzte.

Chayne Hultgren (42), Performancekünstler aus Australien, versucht heute im Finale die Jury mit seinen Stunts zu überzeugen.

Miki Dark, Illusionist aus den Niederlanden, hatte mit seinen Messerwürfen Sarah Lombardi ziemlich erschreckt. Ob ihm das heute im positiven Sinne noch einmal gelingt?

Yumbo Dump, Comedians aus Japan,wollen sich mit ihren Bodysounds den Titel holen.

Artistin Ameli Bilyk (14) aus Kiew war im vergangenen Jahr bereits im Finale - und das durch einen goldenen Buzzer von Dieter Bohlen. Weil sie wegen eines gebrochenen Arms nicht teilnehmen konnte, darf sie es heute Abend noch einmal versuchen.

Georgia Balke (9) aus Bremerhaven wurde von Dieter Bohlen direkt ins Finale befördert. "Ich hab in den ganzen Staffeln vorher so was in der Qualität hier noch nicht gesehen und ich fand’s gut. Es hat mich sehr berührt, es hat mich überrascht", kommentierte der Pop-Titan ihren Auftritt.

Akrobat Christian Stoinev (27) aus Las Vegas, tritt zusammen mit seinem Chihuahua Percy auf. Mit den Worten: "Das war echt mega!", schickte ihn Dieter Bohlen direkt ins Finale. Sein Auftritt begeisterte auch den Rest der Jury - er bekam drei Mal Ja.

Sängerin Nina Richel (26) aus Hildesheim wurde von Sarah Lombardi durch den goldenen Buzzer ins Finale katapultiert. Die beiden lernten sich 2011 bei "Deutschland sucht den Superstar" kennen. Nina schaffte es in die Top 10 musste aber aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Das war der Grund warum die bereits ausgeschiedene Sarah nachrücken konnte. "Für mich warst du immer schon eine begnadete Sängerin. Du hast mir damals diese Chance gegeben und ich möchte dir diese Chance jetzt geben", sagte Sarah Lombardi.

Tänzer Mirko Casella (8) aus Italien wurde ebenfalls von Sarah Lombardi ins Finale geschickt. "Ich fand den einfach zuckersüß, dann war er noch Italiener dazu. Er war ein kleiner süßer Junge, in dem man auch den eigenen Sohn immer sieht", begründete sie ihre Entscheidung.

Die Akrobaten Stuart McKenzie (36) und Angela Kim (37) aus New York wurden von Bruce Darnell mit dem goldenen Buzzer ins Finale befördert. Bei ihrem Auftritt heute im Finale zeigen sie eine Kombination aus Luftakrobatik und Roller Skating. "Es war elegant und vor allen Dingen etwas Neues. Und das ist das, was wir suchen. Einfach mega", sagte Bruce Darnell begeistert.

De Facto Quartet aus Prag konnten Bruce Darnell ebenfalls überzeugen. Sie versuchen heute Abend mit ihren Instrumenten zu überzeugen.

Pole-Akrobat Dima Shine (34) aus den USA lieferte so eine gute Show ab, dass Bruce Darnell und Dieter Bohlen gemeinsamen den Goldenen Buzzer drückten. "Dafür gibt es nur ein Wort, und das Wort ist ‚Perfekt‘. Besser kann man das nicht machen", lobte der Pop-Titan.

Das Finale von "Das Supertalent" 2019 läuft heute Abend um 20.15 Uhr.

