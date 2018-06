22:02 Uhr

Das sind die Eurojackpot-Zahlen und Quoten heute Panorama

Die Eurojackpot-Zahlen heute am 22. Juni 2018 waren zum fünften Mal in Folge 90 Millionen Euro wert. Hier die Gewinnzahlen und Quoten der aktuellen Ziehung.

Die Zahlen beim Eurojackpot heute am 22. Juni waren wieder bis zu 90 Millionen Euro wert. So viel Geld lag im Topf, weil vergangene Woche auch in der zwölften Ziehung hintereinander niemand alle Gewinnzahlen richtig auf seinem Tippzettel hatte.

Und das Geld blieb heute tatsächlich ein weiteres Mal liegen. Denn auch in der aktuellen Ziehung gelang es niemandem, alle Gewinnzahlen richtig auf seinem Tippschein zu vereinen. Damit geht es kommende Woche ein weiteres Mal um 90 Millionen Euro - ein Rekord.

Hier sind die Eurojackpot-Zahlen der aktuellen Ziehung:

22. Juni 2018: Eurojackpot-Zahlen

Gewinnzahlen 5 aus 50: 16 - 24 - 33 - 35 - 43

Eurozahlen 2 aus 10: 6 -7

Um beim Eurojackpot den Höchstgewinn abzuräumen, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie weitere 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies gleich mehreren Mitspielern - was allerdings äußerst selten ist -, wird die Gewinnsumme geteilt.

Seit dem Start des Eurojackpots vor sechs Jahren hat die europäische Lotterie aktuell zum fünften Mal die Obergrenze erreicht:

Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen und erhielten pro Person 18 Millionen Euro.

Zuletzt war der Eurojackpot im Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland.

Eurojackpot-Quoten vom 22. Juni 2018

Hier die aktuellen Gewinnquoten:

1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 11 x 2.173.407,10 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 20 x 63.178,40 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 93 x 4.528,90 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.917 x 197,70 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 2.817 x 104,60 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 4.160 x 60,70 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 55.962 x 23,30 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 77.501 x 16,30 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 121.233 x 14,90 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 291.643 x 11,20 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 1.083.078 x 7,40 €

Da der Eurojackpot mit einer Obergrenze gedeckelt ist, fließt jeder zusätzlich gespielte Euro in die zweite Gewinnklasse und bildet dort einen weiteren Jackpot. In dieser Woche wurden hier - also für fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl - rund 24 Millionen Euro ausgeschüttet. Nachdem am 22. JUni elf Gewinner richtig lagen, kassiert jeder von ihnen nun rund 2,1 Millionen Euro.

Die Ziehung der Gewinnzahlen fand am Freitagabend wie üblich in Helsinki statt. Kurz darauf wurden dann auch die Gewinnquoten bekanntgegeben. Nachdem die 90 Millionen erneut nicht abgeräumt wurden, geht es in der Folgewoche erneut um die Höchstsumme.

Die Chance auf den Gewinn des Eurojackpots liegt bei 1 zu 95 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Hauptgewinn ist damit etwas höher als beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag ("6 aus 49"). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

Wichtig zu wissen: Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe und Informationen gibt es unter www.bzga.de. (AZ)





