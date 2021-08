Der Alte - Aufstiegskampf im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 13.8.21 den Krimi "Der Alte - Aufstiegskampf". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast?

Das ZDF strahlt heute Abend "Der Alte - Aufstiegskampf" aus. Lesen Sie in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

"Der Alte - Aufstiegskampf" heute am 13.8.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Aufstiegskampf" läuft am Freitag, 13. August 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 58 Minuten Hochspannung freuen. "Der Alte - Aufstiegskampf" steht zudem auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Aufstiegskampf"

Es ist ein Unglück, das viele Fragen hinterlässt: Der 16-jährige Maik Rotthoff fällt vom Dach eines Hochhauses - inmitten seines Wohnviertels, in dem vor allem einkommensschwache Menschen wohnen.

Schnell ergeben die Ermittlungen, dass sich das Fußballtalent nicht selbst in die Tiefe gestürzt hat. Vielmehr führt eine erste Spur Richard Voss und sein Team zu Gino. Der junge Mann hatte mit Maik zusammen Fußball gespielt, war von Neid zerfressen. Hat er Maik vom Dach geschubst? Er hat sich zum Tatzeitpunkt auf jeden Fall dort oben aufgehalten. Allerdings nur, um einen spektakulären Trick auf Kamera festzuhalten, wie er beteuert.

Die Ermittler belassen es nicht bei diesem einen Ermittlungsansatz. Eine Sprachnachricht auf der Mailbox von Maik bringt sie auf die Spur von Spielerberater Robin Klausmann. Der wollte das junge Fußballtalent an das Internat eines Bundesligisten aus Leipzig vermitteln - und damit ordentlich Provision einstreichen. Die Sprachnachricht auf dem Handy des Toten spricht eine deutliche Sprache: Es war zum Streit zwischen Spieler und Berater gekommen.

Hat sich Klausmann am in seinen Augen undankbaren Talent gerächt? War er es, der das Leben von Maik jäh beendet hat? Die Ermittler machen im Laufe ihrer Untersuchungen überraschende Entdeckungen.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Aufstiegskampf" im Cast

Hauptkommissar Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Lennard "Lenny" Wandmann - Thimo Meitner

Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Stefanie Rotthoff - Kathrin von Steinburg

Robin Klausmann - Barnaby Metschurat

- Bernd Rotthoff - Paul Herwig

- Paul Herwig Conny Rotthoff - Florian Panzner

Dieter Heuring - Gerhard Wittmann

- Gino - Tom Gronau

Maik Rotthoff - Manuel Kandler

- Jessica Heuring - Malene Becker

"Der Alte - Aufstiegskampf" als Wiederholung in der Mediathek

Sie haben am heutigen Freitagabend schon etwas anderes vor? Kein Problem: Dann schauen Sie sich doch "Der Alte - Aufstiegskampf" als Stream in der ZDF-Mediathek an. Sie müssen sich dafür nicht anmelden.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.