"Der Alte - Das perfekte Glück" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 16.7.21 den Krimi "Der Alte - Das perfekte Glück". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Krimizeit im Juli: Das ZDF bringt eine neue Folge von "Der Alte" ins TV. Ihr Name: "Das perfekte Glück". Wir haben Ihnen alle relevanten Informationen zusammengetragen: Wann der Film startet, welche Darsteller bei "Der Alte - Das perfekte Glück" mit dabei sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung in der Mediathek geben wird.

"Der Alte - Das perfekte Glück" am 16.7.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Das perfekte Glück" läuft heute am Freitag, 16. Juli 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 58 Minuten Hochspannung freuen. Wer am Freitagabend keine Zeit hat, der kann "Der Alte - Das perfekte Glück" auch zeitunabhängig als Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Das perfekte Glück"

Viktor ist ein angesehener Frisör. Die großen Stars lassen sich von ihm die Haare schneiden. Als er eines Tages vom Balkon seiner Wohnung stürzt, sieht zunächst alles nach einem Unfall aus. Doch der Schein trügt, wie sich schnell herausstellt: Es war Mord. Doch wer hat den Star an der Schere auf dem Gewissen? Etwa Justus, der Verlobte von Viktors Schwester? Der war eifersüchtig auf den ihn. Die Wohngemeinschaft von Viktor und Nora war ihm schon lange ein Dorn im Auge.

Voss und seine Kollegen übernehmen die Ermittlungen. Gleich zu Beginn stellen sie fest, dass Viktor ein absoluter Womanizer war. Nora und er hatten großen Spaß daran, sich über die zahlreichen Affären auszutauschen. Hat sich nun eine Verschmähte an dem Frisör gerächt? Zum Beispiel Ricarda? Die Studentin stellte Viktor nach, wollte nicht akzeptieren, dass sie für ihn nur eine schnelle Nummer war. Auch Schmuckdesignerin Melanie war tiefgekränkt, nachdem Viktor sie vor den Kopf gestoßen hatte.

Mit Fortdauer der Ermittlungen stellen Voss und Kollegen fest, dass Viktor drauf und dran war, seinem Leben eine neue Richtung zu geben. Kam die Einsicht am Ende zu spät? Musste er wegen seiner Vergangenheit sterben?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Das perfekte Glück" im Cast

Hauptkommissar Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Lennard "Lenny" Wandmann - Thimo Meitner

Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Nora Schubert - Franziska Petri

Schubert - Franziska Petri Justus Neumann - Anian Zollner

Neumann - Anian Zollner Bärendoktor - Karl Knaup

Viktor Schubert - Maik van Epple

- Maik van Epple Pauline - Anna Dietmann

Stefan - Manuel Josef Feneberg

Ricarda Grubinger - Alina Beise

- Melanie - Sophie Melbinger

"Der Alte - Das perfekte Glück" als Wiederholung in der Mediathek

"Der Alte - Das perfekte Glück" steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

(AZ)

