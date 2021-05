Der Alte - Verspottung im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF zeigt am 21.5.21 den Krimi "Der Alte - Verspottung". Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Mai: Das ZDF strahlt eine neue Folge von "Der Alte" aus. Ihr Name: "Verspottung". Wir haben Ihnen in diesem Text alle wichtigen Informationen zu "Der Alte - Verspottung" zusammengetragen. Hier lesen Sie, wie die Handlung ist, wann der TV-Termin ist und welche Darsteller mit dabei sind.

"Der Alte - Verspottung" am 21.5.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Der Alte - Verspottung" läuft am Freitag, 21. Mai 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 58 Minuten Spannung freuen. Wer zu diesem Termin bereits etwas vorhat, der kann "Der Alte - Verspottung" bereits jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen. Der Stream ist kostenlos.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der Alte - Verspottung"

Es ist ein furchtbares Bild, das sich Richard Voss und Team im Kunsthistorischen Institut der Universität erwartet: Ein Unbekannter hat Professor Dr. Renner in dessen Büro umgebracht. Das Tatwerkzeug: ein Brieföffner. Besonders skurril: Auf dem Bürotisch finden die Ermittler eine tote Eidechse. Wollte der Mörder von Dr. Renner damit einen Hinweis hinterlassen?

Die Gewalttat wirft viele Fragen auf - erst recht, da Dr. Renner eigentlich nur Fürsprecher in seinem Umfeld gehabt zu haben scheint. Seine Studentinnen suchten sogar in der Freizeit die Nähe zu ihm, wie Elena, die Witwe des Professors, zu erzählen weiß. Auch kurz vor seinem Tod hatte sich der Professor mit Studentinnen getroffen. Nur Doktorandin Sandra Menzel habe gefehlt, erfahren die Ermittler - und werden stutzig.

Sandra ist in einem einfachen Umfeld aufgewachsen. Sie musste sich alles erkämpfen - ein krasser Gegensatz etwa zu ihren Kommilitoninnen Marlene, Vera und Dagmar. Zeitlebens hatte sie immer das Gefühl, eigentlich nicht dazuzugehören. Sandra lebt mit ihrer Mutter Ilse zusammen. Sie träumt von einem erfolgreichen Leben in Forschung und Lehre. Renner habe diesen Plan gefährdet, so offenbar die Überzeugung der jungen Frau. Der Professor habe nur Studentinnen gefördert, die Geld oder einen Namen hätten. Hat sich die verletzte Studentin gerächt?

Joshua ist als neues Teammitglied gleich wertvoll: Er entdeckt, dass ein Unbekannter sich am Computer des Opfers zu schaffen gemacht hat. Der gesamte Mailverlauf wurde gelöscht. Schnell finden die Ermittler heraus, dass Ion Barbulescu die Mails entfernt hat. Barbulescu ist als IT-Experte am Institut angestellt. Er war der Erste am Tatort - und hat offensichtlich die Zeit genutzt, um die digitalen Spuren zu verwischen.

Wie passt das alles zusammen? Wer hat den Professor auf dem Gewissen?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Der Alte - Verspottung" im Cast

Richard Voss - Jan-Gregor Kremp

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Tom Kupfer - Ludwig Blochberger

- Dr. Franziska Sommerfeld - Christina Rainer

- Christina Rainer Joshua Tuttlinger - Yan Balistoy

Tuttlinger - Yan Balistoy Ilse Menzel - Nina Petri

- Ion Barbulescu - Axel Moustache

Elena Renner - Liane Forestieri

- Sandra Menzel - Franziska von Harsdorf

- von Marlene von Egoffstein - Giulia Goldammer

Vera Wermeling - Roxanne Rittmann

- Dagmar Richartz - Sandra Julia Reils

- Prof. Dr. Klaus Renner - Herbert Schäfer

