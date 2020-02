vor 8 Min.

"Der Bachelor" 2020: Folge 5 gestern am 5.2.20: Wer nicht knutscht, muss gehen

Gestern, am 5.2.20, lief Folge 5 von "Der Bachelor". In den Dates hatten die Kandidatinnen nicht so große Lust aufs Knutschen. Eine musste daraufhin gehen. Der Nachbericht.

" Der Bachelor" 2020 ging gestern in die nächste Runde. In Folge 5 erhielten zwei Kandidatinnen beim Einzeldate die Chance, Sebastian Preuss besser kennenzulernen. Doch die Dates verliefen nicht nach Plan. Hier der Nachbericht.

"Der Bachelor" am 5.2.20: Zukunfts-Date nahm unschöne Wendung - Nachbericht von Folge 5

Der Bachelor Sebastian lud Diana zu einem außergewöhnlichen Einzeldate ein: Mit der 22-Jährigen wagte er einen ganz besonderen Blick in die Zukunft. Sie feierten gemeinsam ihren 40. Hochzeitstag. Ausgezeichneter Maskenbildner-Kunst sei Dank, erlebten die beiden emotionale Momente, die den Tag unvergesslich machten.

Doch dann fragte Diana den Bachelor direkt, wie er sich das in Zukunft so vorstellt: "Willst Du das hier so weiterführen? Kann es vielleicht sein, dass du hier am Ende mit acht bis neun Frauen rumgemacht hast?" Und Sebastian Preuss antwortet ehrlich: "Es sind einige da, die ich interessant finde. Die möchte ich näher kennenlernen. Mal sehen, was sich ergibt. So ist das hier halt!"

Daraufhin hat Kandidatin Diana kein Bock mehr und schon gar nicht auf Knutschen. Das Date ist beendet.

"Der Bachelor" gestern: Kandidatin Linda gab Sebastian einen Korb beim Einzeldate

Auch am nächsten Tag entführte Sebastian nach einem Besuch in der Villa spontan eine Kandidatin zu einem Einzeldate. Seine Wahl fiel auf Linda und das aus einem ganz bestimmten Grund: "Hauptbestandteil dieses Dates ist es, dass ich herausfinde, wie nah komme ich der Frau."

In einem Dufthotel verbrachten sie romantische Stunden zu zweit. Nach einer entspannenden Massage wollte es der Bachelor wissen und die rassige Schönheit küssen - doch sie wich aus. Und erklärte: "Ich möchte halt nicht eine von vielen sein."

Das gefiel dem Bachelor gar nicht. Am darauffolgenden Tag beim gemeinsamen Frühstück meckerte Sebastian Preuss: "Ich hätte Dir angeboten, dass Du bei mir übernachten kannst! Das hat uns jetzt weit zurückgeworfen!" Das sah Linda anders.

Nachbericht: Überraschung bei der Nacht der Rosen?

Bei der Nacht der Rosen war dann schnell keine Rose mehr da - und zwar für Denise-Jessica und eben jene Linda, die nicht mit dem Bachelor knutschen wollte. Lag es am verletzten Ego oder eben an dem verwehrten Kuss? Sebastian Preuss hat jedenfalls "nur" noch neun Damen zur Auswahl.

Folge 6 von "Der Bachelor" 2020 läuft nächste Woche am Mittwoch, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

