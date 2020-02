vor 1 Min.

"Der Bachelor" 2020, Folge 6 am 12.2.20: Drei Frauen hatten das gleiche Date

Folge 6 von "Der Bachelor" am 12.2.20: Infos zu den Dates gibt es hier in unserem Nachbericht.

Am 12.2.20, lief Folge 6 von "Der Bachelor". Auch diesmal ließ Sebastian bei den Dates nichts anbrennen. Hier gibt's den Nachbericht zur letzten Folge.

Die Zeit in Mexiko neigt sich allmählich dem Ende entgegen – und damit auch die Zeit für Bachelor Sebastian um herauszufinden, welcher Frau er sein Herz schenken möchte. Auch in Folge 6 am 12.02.20 ging es daher wieder turbulent zu.

Hier lesen Sie den Nachbericht zur aktuellen Folge 6 von " Der Bachelor".

"Der Bachelor", Folge 6: Eine Kandidatin stieg am 12.02.2020 freiwillig aus

In Folge 6 wartete auf Sebastian eine überraschende Nachricht: Eine der Kandidatinnen fühlte sich nach eigenen Angaben in der Villa nicht mehr wohl. Schon zu Beginn der Folge hatte Vanessa ihre Koffer gepackt und trat damit freiwillig die Heimreise an.

"Der Bachelor" 2020, Folge 6 am 12.02.2020: Drei Frauen - Date

In dieser Woche standen bei "Der Bachelor" 2020 wieder zahlreiche Dates an. Während Sebastian tagsüber zunächst noch ein Einzeldate mit Desiree in luftigen Höhen verbrachte, mischte sich der Bachelor am Abend mit Wioleta unter das Volk und lud sie zum traditionellen Streetfood in den Straßen Tulums ein.

Für den nächsten Tag hatte sich der Bachelor dann etwas Ungewöhnliches ausgedacht: "Ich lade drei unterschiedliche Ladys ein – zu dem gleichen Date. Die Ladys wissen untereinander aber nichts davon, dass sie jeweils am gleichen Ort sein werden." Unter gleichen Bedingungen erhoffte sich Sebastian herauszufinden, mit welcher der Frauen er sich am wohlsten fühlt.

Bei den Damen kam diese Taktik allerdings weniger gut an. Dass Anna sich über die Einfallslosigkeit des Bachelors beschwert, hatte prompt Konsequenzen: Schon vor der Nacht der Rosen schickte Sebastian sie nach Hause. Und damit nicht genug - auch Jenny-Jasmin und Jenny T. gingen am Entscheidungsabend leer aus und mussten die Heimreise antreten.

Folge 7 von "Der Bachelor" 2020 läuft nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

