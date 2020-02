vor 31 Min.

"Der Bachelor" 2020, Folge 8 gestern am 26.2.20: Wer sind die Finalistinnen?

Wioleta, Desiree oder Diana? "Der Bachelor" 2020 muss sich gestern am 26.2.20 in Folge 8 entscheiden, welche Kandidatinnen er im Finale seiner Mutter vorstellt.

"Der Bachelor" 2020 lief gestern am 26.2.20 mit Folge 8: Die Dreamdates standen an. Wer der drei Kandidatinnen hat es ins Finale geschafft? Hier der Nachbericht zu Folge 8.

" Der Bachelor" 2020 geht langsam dem Ende entgegen. Gestern stand das Halbfinale und damit die Dreamdates an. Für den Junggesellen und seine verbleibenden drei Kandidatinnen ging es hierfür wieder zurück nach Mexiko.

"Der Bachelor" 2020, gestern am 26.02.20: Nachbericht zu Folge 8

Das sind die aktuellen Informationen zu Folge 8:

Inhalt

Gestern verbrachte "Der Bachelor" mit den verbleibenden drei Kandidatinnen jeweils ein Dreamdate in Mexiko. Das erste Dreamdate führte Sebastian und Diana nach Cozumel, eine kleines Inselparadies vor Yucatán. Mit Desiree ging es nach Izamal – „Die Gelbe Stadt“. In Mérida erwartete der Bachelor Wioleta für das dritte Dreamdate der Woche. Zwei Frauen dürfen im Finale in der nächsten Woche seine Mutter kennenlernen.

Welche Kandidatinnen bekamen keine Rose?

Die Finalistinnen stehen fest: Wiioleta und Diana lernen nächste Woche Sebastians Mutter kennen. Nach drei traumhaften Dates in Mexico, verabschiedete sich "Der Bachelor" gestern von Desiree. Wer bekommt nun die letzte Rose vom "Bachelor"?.

"Der Bachelor" 2020 Staffel 10: Hier lesen Sie alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Sebastian Preuss

Wer ist der aktuelle Bachelor? Hier lesen Sie ein Porträt zu Sebastian Preuss.

Teilnehmerinnen

Welche Frauen sind noch dabei? Wer ist raus? Hier geben wir einen Überblick über die Kandidatinnen bei Der Bachelor 2020.

Übertragung

So sehen Sie Der Bachelor live im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von Der Bachelor 2020.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu Der Bachelor und hier finden Sie alle Bachelor-Infos noch einmal zusammengefasst.

Frühere Paare

Wir blicken auf frühere Staffeln zurück: Welche Bachelor-Paare sind noch zusammen? Wer ist getrennt?

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen