"Der Bachelor" mit Folge 7 gestern am 19.2.20: Sebastian serviert Leah ab

Da war noch alles in Ornung: Sebastian Preuss und Kandidatin Leah. Nachbericht zu "Der Bachelor" 2020, gestern am 19.2.20 mit Folge 7 auf RTL.

Gestern am 19.2.20 lief Folge 7 von "Der Bachelor" 2020. Sebastian zeigte bei den Homedates erneut, dass er nicht zimperlich ist. Eine Kandidatin bekam den Laufpass. Der Nachbericht.

" Der Bachelor" 2020 ging gestern in die nächste Runde. In Folge 7 neigte sich die gemeinsame Zeit in Mexiko dem Ende entgegen und Sebastian Preuss musste sich für die vier Homedates entscheiden.

"Der Bachelor" 2020 gestern am 19.2.20: Nachbericht zu Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge vom 19.2.20:

Inhalt

In Mexiko wartete auf Wioleta, Diana, Natali, Desiree und Leah das vorerst letzte Gruppendate. Am Strand genossen die Kandidatinnen mit Sebastian die letzten Stunden unter der Sonne Mexikos. Dann der Schock für Natali: Sie durfte dem Bachelor ihre Familie nicht mehr vorstellen, musste die Show verlassen.

Nach der Rückreise musste sich der Bachelor schließlich bei den Homedates den Familien der vier verbliebenen Kandidatinnen stellen. Während er es bei Wioleta, Desiree und Diana langsam angehen ließ, konnte er sich bei Leah kaum zurückhalten: Nach Kaffee und Kuchen ging es auf die Couch, wo die beiden Turteltauben heftig knutschten.

Welche Kandidatinnen bekamen keine Rose?

Doch der Bachelor wäre nicht der Bachelor, wenn er fürs Ende der Sendung nicht noch eine Überraschung im Gepäck gehabt hätte. Ohne Rücksicht auf Verluste gab Sebastian bekannt, Leah sei ihm zu "fake" - damit bezog er sich wohl auf deren "gemachte" Brüste und Lippen.

Die Entscheidung am Ende war dementsprechend klar: Diana, Wioleta und Desiree bekamen eine Rose, die sichtlich niedergeschlagene Leah musste die Show - wie zuvor Natali - verlassen.

