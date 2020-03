vor 17 Min.

"Der Brief für den König": Start heute, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Der Brief für den König" geht diesen Freitag bei Netflix an den Start. Alles zu Folgen, Handlung Besetzung und Trailer, hier.

Heute am 20.3.20 geht "Der Brief für den König" bei Netflix an den Start. Alles Infos rund um Folgen Handlung, Cast und Trailer gibt es hier.

"Der Brief für den König" ist ab heute auf Netflix verfügbar. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Abenteuerroman von Tonke Dragt, der im Mittelalter spielt und von einer Fehde zwischen drei Königreichen erzählt.

Hier erhalten Sie alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

"Der Brief für den König": Start heute am 20.3.20

Ab heute kann "Der Brief für den König" bei Netflix im Stream abgerufen werden. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Insgesamt hat die erste Staffel von "Der Brief für den König" sechs Episoden, die üblicherweise alle ab dem Start-Tag beim Streaming-Dienst Netflix verfügbar sein werden.

Handlung von "Der Brief für den König": Worum geht es in der Netflix-Serie?

Der 16-jährige Schildknappe kann es kaum erwarten, endlich zum Ritter des Königreichs Dagonaut geschlagen zu werden. Doch während einer Nachtwache vor seinem Ritterschlag kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung. Ein Fremder übergibt ihm einen geheimen Brief, den er für ihn an einen Ritter abliefern soll.

Tiuri macht sich auf den Weg, den Ritter zu finden. Als er ihn auffindet, ist dieser allerdings schwer verwundet und beauftragt Tiuri erneut mit einer geheimen Mission. Er soll den Brief an König Unauwen überbringen, dessen Reich westlich der Berge liegt.

Besetzung: Die Schauspieler im Haupt-Cast von "Der Brief für den König"

Islam Bouakkaz

Jack Barton

Ruby Ashbourne Serkis

Jonah Lees

David Wenham

Tawfeek Barhom

Der Trailer zur Netflix-Serie "Der Brief für den König"

