"Der Dunkle Kristall" auf Netflix: Trailer, Start, Handlung & Cast

"Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands" ist ab heute auf Netflix zu sehen. Die Infos zu Trailer, Handlung, Folgen, Cast und Stream lesen Sie hier.

"Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands" startet heute, am 30. August 2019, auf Netflix. Die zehn Folgen sind bereits auf dem Streamingdienst verfügbar. Bei der Fantasy-Serie handelt es sich um das Prequel zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 1982.

Alle Infos zu Netflix-Start, Trailer, Handlung und Cast von "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands" (Original: "The Dark Crystal: Age of Resistance") finden Sie hier im Überblick.

"Der Dunkle Kristall": Netflix-Start, Stream und Release

"Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands" startet am 30. August 2019 auf Netflix. Beim Release der ersten Staffel veröffentlicht der Streamingdienst alle zehn Episoden auf einmal.

Handlung der Netflix-Serie: Worum geht es in "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands"?

"Ära des Widerstands" ist das Prequel zum Fantasy-Film "Der Dunkle Kristall" aus dem Jahr 1982. 1000 Jahre vor den Ereignissen des Klassikers ist die Welt von Thra von Zerstörung bedroht. Die bösartigen Skekse haben den Kristall der Wahrheit, die Energiequelle von Thra, beschädigt. Um den Kristall und die Welt vor den Skeksen zu retten, brechen drei mutige Gelflinge namens Rian, Brea und Deet zu einer spannenden Reise auf. Daraufhin bricht ein erbitterter Kampf um den kompletten Planeten aus.

"Der Dunkle Kristall - Ära des Widerstands" bei Netflix ist wieder ein Puppen-Film

In der Prequel-Serie "Ära des Widerstands" kommen, wie schon im ursprünglichen Film "Der Dunkle Kristall", wieder Puppen zum Einsatz. Muppets-Schöpfer Jim Henson und Frank Oz hatten 1982 den Fantasy-Klassiker in der Welt von Thra realisiert, in der sich die kleinen Gelflinge in einem ewigen Konflikt mit den raubvogelartigen Skeksen befinden. Doch trotz der fehlenden Real-Aufnahmen versprüht der Film mit seinem Fantasy-Setting im Hintergrund einen "gewissen 'Herr der Ringe'-Charme", findet moviepilot.

"Der Dunkle Kristall": Cast in der Netflix-Serie

Spiritus rector der gesamten Serie ist Louis Leterrier, der auch bei einzelnen Episoden Regie führte. Der gebürtige Franzose hat in der Vergangenheit mit Luc Besson zusammengearbeitet und führte Regie bei den Actionfilmen "The Transporter und Unleashed", aber auch bei Hollywood-Blockbustern wie "Der unglaubliche Hulk" und "Die Unfassbaren - Now You See Me". Das Produktions-Unternehmen ist The Jim Henson Company.

Zu den Sprechern gehören Awkawfina (The Collector), Hannah John-Kamen (Naia), Taron Egerton (Rian), Alice Dinnean (Brea) und Nathalie Emmanuel (Deet).

Der Soundtrack stammt von Daniel Pemberton und Samuel Sim.

Netflix-Trailer zu "Der Dunkle Kristall"

Hier kommt der erste Trailer zu "Der Dunkle Kristall", den Netflix am 30. Mai 2019 veröffentlicht hat. (AZ)

