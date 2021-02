vor 32 Min.

Der gute Bulle - Nur Tote reden nicht am 17.2.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Das ZDF zeigt "Der gute Bulle - Nur Tote reden nicht" am 17.2.2021. Wie ist die Handlung des Krimis? Welche Schauspieler spielen mit? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Spannendes zum Mittwochabend: Das ZDF strahlt im Februar die neue Folge von "Der gute Bulle" aus. Sie trägt den Namen "Nur Tote reden nicht". Wann genau ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Der gute Bulle - Nur Tote reden nicht"? Welche Schauspieler sind diesmal im Cast? Lesen Sie hier die Antworten.

Der gute Bulle - Nur Tote reden nicht am 17.2.21 im ZDF: TV-Termin und Stream

"Der gute Bulle - Nur Tote reden nicht" läuft am Mittwoch, 17. Februar 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Wer nicht bis Mittwoch warten möchte, der findet die Folge bereits ab Dienstag, 16.. Februar 2021, als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Der gute Bulle - Nur Tote reden nicht"

Polizeirat Fredo Schulz ist ein echter Superpolizist. Mit seinem Ruhe, seiner Erfahrung und seinem guten Gespür ist er Vorbild für viele und hochangesehen. Mit Fug und Recht gilt er als einer der besten Cops Berlins. Ihm macht so schnell keiner was vor. Kaum jemand schafft es, Schulz aus der Fassung zu bringen. Es gibt nur eine Schwachstelle: Seit dem Tod seiner Frau hat er erhebliche Probleme mit Abschieden. Dementsprechend hart trifft ihn auch die Kündigung seines jungen Kollegen Milan Filipovic. Der möchte sich auf eigenen Wunsch hin beruflich neu orientieren.

Einen letzten gemeinsamen Einsatz haben die beiden aber noch. Zunächst wirkt der recht unspektakulär: Die Experten werden zum Flughafen gerufen. Dort habe eine Frau Drogen geschmuggelt. Die Polizisten sollen sie auf Präsidium bringen. Als die Kolumbianerin Paz Flores im Wagen sitzt und darum bittet, noch einmal auf die Toilette zu können, sind sich Schulz und Filipovic uneinig. Der Jüngere möchte nicht anhalten, der Ältere schon.

Letztlich setzt sich Fredo durch. Der Polizeiwagen stoppt an einer Tankstelle. Ein Unbekannter nutzt einen Moment der Unachtsamkeit, überwältigt Fredo und erschießt Milan. Er flüchtet mit der Drogen-Schmugglerin. Schulz ist völlig fertig. Er macht sich Vorwürfe wegen des ermordeten Kollegen - und kippt Schnaps in sich hinein. Schnell machen Gerüchte die Runde, der alte Hase habe im Dienst getrunken, weswegen er nicht in der Lage gewesen sei, seinen Partner zu retten.

Fredo bekommt einen neuen Kollegen zugeteilt, der ihm von Beginn an suspekt ist: Radu Lupescu. Schulz vermutet, dass der Polizist heimlich gegen ihn ermitteln soll. Das ist ihm allerdings, wie so vieles seit dem Mord an Milan, ziemlich egal. So richtig Feuer fängt Fredo Schulz erst wieder, als Milans Mutter Esra Filipovic ihren Sohn rächen will. Geling es dem erfahrenen Polizisten, die Frau zu stoppen?

Darsteller: Diese Schauspieler sind im Cast von "Der gute Bulle - Nur Tote reden nicht"

Fredo Schulz - Armin Rohde

- Milan Filipovic - Edin Hasanovic

- Radu Lupescu - Sabin Tambrea

- Paul Schellack - Johann von Bülow

- Lola Karras - Nele Kiper

- Paz Flores - Lo Rivera

Marlon Prokop - Timo Jacobs

- Esra Filipovic - Anica Dobra

- Bruno Bogdan - Carlo Ljubek

- Ronny Herzog - Andreas Anke

