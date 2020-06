vor 16 Min.

"Desperados 3": Release naht, Gameplay und Trailer

Demnächst erscheint "Desperados 3" für PC, PS4 und Xbox One. Alle Infos zu Release, Gameplay und Story lesen Sie hier. Zudem zeigen wir Ihnen den aktuellen Trailer.

Der raue Wilde Westen ruft wieder: John Cooper kehrt in "Desperados 3" zurück auf die Bildschirme. Das Taktikspiel soll die Ursprünge der Story erklären und ist als Prequel zu den bisherigen Games gedacht. Alle Infos zu "Desperados 3" finden Sie hier: Release-Termin, Story, Gameplay und Trailer - das alles gibt es bei uns im Überblick.

Release: Wann erscheint "Desperados 3"?

John Cooper ist zurück: Der Release-Termin von "Desperados 3" rückt immer näher. Das Spiel erscheint am 16.6.20 für PS4, Xbox One und PC.

"Desperados 3": Story und Gameplay

"Desperados 3" ist ein Taktik-Spiel in dem es auf Timing und lautlose Angriffe ankommt. Wie bereits die Vorgänger des Spiels versetzt Publisher THQ Nordic die Spieler in eine gnadenlose Wild-West-Szenerie, dieses Mal als Prequel zum ersten Spiel der Reihe, Desperados: Wanted Dead or Alive. Die Story ist noch nicht in Gänze bekannt. Allerdings muss sich John Cooper mit mehreren anderen Charakteren zusammenschließen, um Erlösung zu finden.

Mit dabei sind die Ausreißerin Kate, der Profikiller Doc McCoy, der Trapper Hector und Isabelle, eine mysteriöse Lady aus New Orleans. Alle Charaktere können vom Spieler übernommen werden. Zudem müssen Situationen vorsichtig geplant werden, um die Charaktere vor Verletzungen zu bewahren. Das Spiel lässt hier große Freiheiten: Für jede Spielsituation gibt es zahllose Möglichkeiten, zudem können verschiedene Parameter des Spiels angepasst werden.

Ob es einen Multiplayer-Modus geben wird, haben die Entwickler noch nicht bekanntgegeben.

Das ist der Trailer zu "Desperados 3"

Der folgende Trailer zeigt das Spiel als "Cinematic Version" - das heißt, dass sich der Look des Spiels vom Hochglanz-Design des Trailers etwas unterscheidet:

