21:36 Uhr

Deutsche in Wien getötet: Freundin tatverdächtig Panorama

Eine 31-jährige Frau soll in Wien ihre 25 Jahre alte Lebensgefährtin getötet haben. Das Paar hatte in einem Hotel übernachtet.

Eine Deutsche ist in Wien laut Polizei offenbar von ihrer Lebensgefährtin getötet worden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonntag unter Berufung auf die Ermittler berichtete, gestand die 31-jährige Frau, die 25-Jährige erdrosselt zu haben - mutmaßlich mit dem Gürtel eines Bademantels. Die Tote war demnach in einem Hotelzimmer aufgefunden worden.

Das Paar habe am Freitag für eine Nacht in einem Hotel eingecheckt, berichtete APA. Am Samstagvormittag habe die 31-Jährige an der Rezeption um Hilfe gebeten, weil es ihrer Freundin nicht gut gehe. Das Tatmotiv sei unklar. Die Verdächtige habe bei den Vernehmungen einen verwirrten Eindruck gemacht. Beide Frauen waren demnach in Wien gemeldet. (afp)

