Die Chefin mit Wetten dass im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin heute am 4.12.20

Das ZDF strahlt heute am 4.12.2020 den Krimi "Die Chefin - Wetten dass" aus. Wann ist TV-Termin? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Was ist die Handlung?

Das ZDF zeigt im Dezember weitere Folgen der Erfolgsserie "Die Chefin". Heute am 4.12.20 läuft die siebte Episode der elften Staffel. Sie heißt "Wetten dass". Wann ist der genaue TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung von "Die Chefin - Wetten dass"? Wir haben die Antworten und weitere Infos.

"Die Chefin - Wetten dass", Folge 7 von Staffel 11: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Die Chefin - Wetten dass" läuft heute am Freitag, 4. Dezember, im ZDF. Die Folge startet um 20.15 Uhr und dauert 58 Minuten. "Die Chefin - Wetten dass" ist auch in der ZDF-Mediathek kostenlos zu sehen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Die Chefin - Wetten dass"

In der neuen Folge von "Die Chefin" ermitteln Vera Lanz und ihr Team in einem bisher unbekannten Milieu: der Sportwettenbranche. In einem Café, in dem tagtäglich Dutzende Menschen ihre Tipps in der Hoffnung abgeben, richtig zu liegen und Geld mit nach Hause zu nehmen, wird eine Leiche gefunden. Die Experten finden heraus, dass es sich bei dem Toten auf der Toilette um den Privatermittler Otto Wasner handelt.

Wasner, der zusammen mit seiner Tochter Rebecca eine erfolgreiche Detektei führte, war vor einiger Zeit von einem Sportwetten-Anbieter gebeten worden, einen vermeintlichen Wettbetrug aufzudecken. Haben seine Recherchen was mit seinem mysteriösen Ableben zu tun?

Die Filialchefin Nicole Borchardt bringt noch eine ganz andere Spur mit in die Ermittlungen: Sie hat Hinweise, dass Otto Wasner selbst Teil des Wettbetrugs gewesen sein könnte. In den Fokus von Vera Lanz geraten schnell zwei Personen: die erfolgreiche Radsportlerin Ebru sowie der Saunabetreiber Eberhardt Kaminski.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Die Chefin - Wetten dass“ mit?

Vera Lanz - Katharina Böhm

- Maximilian Murnau - Christoph Schechinger

- Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

- Rebecca Wasner - Morgane Ferru

- Morgane Ferru Eberhardt Kaminski - Oliver Stritzel

- Ebru Nuwas - Canan Samadi

- Nicole Borchardt - Johanna Bittenbinder

- Dr. Inge Rüders - Tatja Seibt

- Tatja Seibt Fahrid Nuwas - Yasin Boynuince

Tobi Conrad - Thomas Lettow

Otto Wasner - Mac Steinmeier

