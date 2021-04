18:47 Uhr

Die Höhle der Löwen 2021: Produkte und Gründer in Folge 3 heute mit Munevo Drive

In Folge 3 von "Die Höhle der Löwen" 2021 heute Abend versucht ein Startup mit "Pocketsy", einem BH mit unsichtbaren Taschen sein Glück.

Heute Abend stellen in Folge 3 von "Die Höhle der Löwen 2021 fünf Startups ihre Produkte vor. Was Sie neben Munveo Drive noch alles erwartet, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Auch 2021 suchen Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau und Nico Rosberg wieder nach besonders kreativen und innovativen Produkten. Nur wer die Investoren mir seinen Ideen begeistern kann, erhält einen Deal und damit das Kapital der Löwen. In Folge 3 von heute Abend, dem Montag, 5.4.2021, versuchen Paula Essam und Dilara Cakirhan aus Köln ihr Glück, die Löwen von ihrem Produkt zu überzeugen. Da die Mitnahme für Handtaschen nicht zu jedem Anlass sonderlich praktisch ist, hat das Kölner Start-up sich eine Methode überlegt, wie man auch ohne Handtasche die wichtigsten Utensilien mit dabei haben kann. "Pocketsy" ist ein BH mit drei eingearbeiteten, unsichtbaren Taschen, der das Verstauen der unterschiedlichsten Dinge ermöglichen soll. Die unauffälligen Taschen sind auch leicht unter der Kleidung zu erreichen. Der Stoff ist recycelter PET, der sehr weich und angenehm auf der Haut sein soll. Drei verschiedene Größen hat das Start-up entwickelt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterstützung der Löwen, um "Pocketsy" auf dem Markt zu etablieren. Der Deal: Für 15 Prozent der Firmenanteile wollen Paula Essam und Dilara Cakirhan 100.000 Euro. Ob sie die Löwen überzeugen können? Auch Konstantin Madaus und Claudiu Leverenz brauchen die Unterstützung echter Profis. Dieses Start-up möchte Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die Möglichkeit auf mehr Selbstbestimmung geben. "munevo DRIVE" ist eine smarte Kopfsteuerung für elektrische Rollstühle, die - zusammen mit der Nutzung von Smartglasses - Rollstuhlfahrern die Bedienung per Kopfsteuerung ermöglichen soll. Leichte Kopfbewegungen würden zur Steuerung schon ausreichen. Sollte ein Notfall auftreten, wird der Kontaktperson, die vorher festgelegt wird, der aktuelle Standort zugesandt. Der Deal: Konstantin Madaus und Claudiu Leverenz bieten den Löwen zehn Prozent der Firmenanteile für eine Unterstützung von 800.000 Euro an. Ob die Löwen sich überzeugen lassen? "Die Höhle der Löwen": Produkte und Gründer heute in Folge 3 Nächste Folge Folge 3 von " Die Höhle der Löwen" läuft heute am Montag, 5.4.2021, ab 20.15 Uhr auf Vox. Produkte und Gründer "Pocketsy" von Paula Essam und Dilara Cakirhan: BH mit Staufächern. Drei Fächer sind in einem BH aus recyceltem PET eingearbeitet, um Kleinigkeiten wie Handy, Geld, o.ä. zu verstauen. "Kulero" von Hermant Chawla und Juliane Schöning : Essbare, vegane Löffel. Mit Besteck zum Aufessen aus Schokolade, Hirse oder Haferschalen möchte das Startup eine Alternative zum Einweggeschirr bieten. "munevo DRIVE" von Konstantin Madaus und Claudiu Leverenz : Kopfsteuerung für Rollstuhlfahrer. Mit der Nutzung von Smartglasses können Rollstuhlfahrer beispielsweise Smartphones per Kopfsteuerung nutzen. "Flüwa" von Karlheinz Voll : Wasserwaage mit Flügeln. Das angepasste Werkzeug soll die Ausrichtung der Wasserwaage erleichtern. "easyBeeBox" von Jan-Angelus Meyer und Nick Peters : Imkern für Jedermann. Die Boxen sollen auch Anfänger-Imkern die Bienenhaltung deutlich erleichtern.

und Dilara Cakirhan: BH mit Staufächern. Drei Fächer sind in einem BH aus recyceltem PET eingearbeitet, um Kleinigkeiten wie Handy, Geld, o.ä. zu verstauen. "Kulero" von Hermant Chawla und Juliane Schöning : Essbare, vegane Löffel. Mit Besteck zum Aufessen aus Schokolade, Hirse oder Haferschalen möchte das Startup eine Alternative zum Einweggeschirr bieten.

und : Essbare, vegane Löffel. Mit Besteck zum Aufessen aus Schokolade, Hirse oder Haferschalen möchte das Startup eine Alternative zum Einweggeschirr bieten. "munevo DRIVE" von Konstantin Madaus und Claudiu Leverenz : Kopfsteuerung für Rollstuhlfahrer. Mit der Nutzung von Smartglasses können Rollstuhlfahrer beispielsweise Smartphones per Kopfsteuerung nutzen.

und : für Rollstuhlfahrer. Mit der Nutzung von Smartglasses können Rollstuhlfahrer beispielsweise Smartphones per nutzen. "Flüwa" von Karlheinz Voll : Wasserwaage mit Flügeln. Das angepasste Werkzeug soll die Ausrichtung der Wasserwaage erleichtern.

"Die Höhle der Löwen" 202 1: Alle Infos zu DHDL Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung: Wer ist dabei? Hier stellen wir die Investoren in der Jury von Die Höhle der Löwen 2021 vor. Übertragung So sehen Sie die Die Höhle der Löwen 2021 live im TV oder Stream. Nächste Folge Hier erfahren Sie wann die nächste Folge läuft: Die Höhle der Löwen 2021: Sendetermine, und Sendezeit. (AZ)

