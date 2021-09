Alle Infos zu "Die Job-Touristen": Promis, Sendetermine und Übertragung

Die neue TV-Sendung "Die Job-Touristen" ist kürzlich bei ProSieben an den Start gegangen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos zur Show.

Können Sie sich vorstellen, wie Promis, die Sie regelmäßig im Fernsehen betrachten, total normale Jobs ausüben? Wie sie beispielsweise bei der Feuerwehr Brände löschen, in einer Hotelküche Gemüse schnippeln oder auf der Polizeiakademie den Beamten-Alltag lernen? Genau das ist es nämlich, was Sie in der neuen ProSieben-Sendung "Die Job-Touristen - Wir lernen jetzt was Richtiges" erwartet. Insgesamt zwölf prominente TV-Sternchen werden innerhalb von drei Tagen ein Praktikum in ebenjenen Berufen machen. Am Ende dieses Zeitraumes entscheiden sie dann gemeinsam, wer sich am besten in der Kurz-Ausbildung geschlagen hat und kühren diese Person dann zur "Jahrgangsbesten".

Wann wird die neue Sendung gezeigt? Gibt es einen Stream? - Wir sagen es Ihnen! Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos zu "Die Job-Touristen", darunter Sendetermine, Promis, Jobs, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

"Die Job-Touristen - Wir lernen jetzt was Richtiges": Sendetermine

Die neue ProSieben-Sendung wird seit dem Donnerstag, 16. September 2021, ausgestrahlt. Es gibt insgesamt drei Folgen, jeweils wöchentlich zur Prime-Time auf ProSieben:

Folge Sendetermin 1 Donnerstag, 16.9.21 um 20.15 Uhr 2 Donnerstag, 23.9.21 um 20.15 Uhr 3 Donnerstag, 30.9.21 um 20.15 Uhr

Diese Stars machen mit bei "Die Job-Touristen": Die Promis

Insgesamt 12 TV-Sternchen sind dabei bei der neuen ProSieben-Serie "Die Job-Touristen" und schlüpfen in die Rolle von ahnungslosen und schonungslosen Praktikanten. In drei Folgen durchlaufen sie die dreitägige Kurz-Ausbildung.

Die Promis in Folge 1:

Bülent Ceylan , Comedian

, Comedian Sandy Mölling , Sängerin und Schauspielerin

, Sängerin und Schauspielerin Riccardo Simonetti , Entertainer

, Entertainer Laura Karasek , Moderatorin und Schauspielerin

, Moderatorin und Schauspielerin Bastian Bielendorfer , Autor und Comedian

, Autor und Comedian Rúrik Gílason, Ex-Fußballspieler

Die Promis in Folge 2:

Simon Gosejohann , Moderator und Komiker

, Moderator und Komiker Marco Schreyl , Moderator

, Moderator Panagiota Petridou, Moderatorin

Mario Basler , Ex-Fußballspieler und Trainer

, Ex-Fußballspieler und Trainer Laura Karasek

Riccardo Simonetti

Die Promis in Folge 3:

Jasmin Wagner , Schauspielerin und Sängerin

, Schauspielerin und Sängerin Axel Stein , Schauspieler

, Schauspieler Simon Gosejohann

Laura Karasek

Bülent Ceylan

Riccardo Simonetti

Die Jobs: Das sind die Berufe bei "Die Job-Touristen"

Auch die unterschiedlichen Berufe, in die die Promis hinein schnuppern werden, sind auf drei unterschiedliche Folgen aufgeteilt. In Folge 1 geht es für die Stars zur Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg, wo Action ohne Ende auf die Teilnehmer wartet: Brände löschen, die enorm hohe Drehleiter hinauf klettern, einen Hund vor dem Feuer retten. Da heißt es, Nerven bewahren. Welches TV-Sternchen wird das am besten hinbekommen?

In Folge 2 machen die Stars ihr Praktikum beim Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt und blicken mal hinter die Kulissen eines Hotellerie-Betriebs. Welche Aufgaben genau auf die Teilnehmer warten hat ProSieben noch nicht verkündet Wir werden dies aber ergänzen, sobald es neue Informationen gibt.

Die Polizei Akademie Berlin Spandau wird Arbeitgeber in Folge 3. Hier dürfen die Promis mit viel Spannung rechnen. Auch hier ist noch nicht klar, wie ihr Arbeitsalltag aussehen wird. Dies werden wir bei neuen Informationen ebenfalls anpassen.

So sehen Sie "Die Job-Touristen" bei ProSieben: Übertragung im TV - Gibt es einen Stream?

Zu sehen gibt es die drei Folgen, in der 12 Promis sich an richtigen, harten Jobs versuchen, ab dem 16. September 2021 wöchentlich auf ProSieben zur Prime-Time.

Haben Sie keinen Fernseher in unmittelbarer Nähe, möchten die neue Sendung "Die Job-Touristen" aber auf keinen Fall verpassen? Dann hat ProSieben für Sie die Lösung: Der Sender stellt einen kostenlosen Livestream zur Verfügung, über den Sie den jeweils sechs Promis beim Arbeitsalltag zusehen können.

"Die Job-Touristen - Wir lernen jetzt was Richtiges" verpasst? - Gibt es eine Wiederholung?

Falls Sie mal eine Folge der neuen Sendung verpasst haben sollten, ist das auch kein Problem. Auf der offiziellen "Die Job-Touristen"-Webseite stehen die einzelnen Episoden auch im Nachhinein zum Ansehen zur Verfügung. Eine Wiederholung im Fernsehen wird es jedoch nicht geben.