17:50 Uhr

"Die SAT.1 Comedy Konferenz – Promis in Quarantäne": Gäste, TV-Termin, Übertragung heute am 26.3.20

"Die SAT.1 Comedy Konferenz" läuft heute am Donnerstag, 26.3.20, live im TV und Stream. Alle Infos rund um Übertragung, TV-Termin und Gäste haben wir hier für Sie.

Die TV-Sender müssen mit neuen Sendungen und Ideen auf die Corona-Krise reagieren, denn natürlich ist auch die Unterhaltungsindustrie von den Quarantäne-Maßnahmen betroffen. "Die SAT.1 Comedy Konferenz – Promis in Quarantäne" ist der Versuch von Sat.1, das Fernsehprogramm an die gegebenen Umstände anzupassen. Hier erfahren Sie, wie die Sendung abläuft und außerdem gibt es alle Infos rund um Übertragung, TV-Termin und Gäste.

"Die SAT.1 Comedy Konferenz": Übertragung live im TV und Stream

Das neue Sat.1-Format wird es am kommenden Donnerstag um 20.15 Uhr zu sehen geben. Neben der Übertragung live im TV können Sie die Sendung auch online im Stream verfolgen. Sie kommen zum Live-Stream von Sat.1 über die Plattform Joyn.

"Die SAT.1 Comedy Konferenz": Gäste und Ablauf der Sendung

Die Gastgeber der Sendung sind Moderator und Kabarettist Hugo Egon Balder und Moderatorin Larissa Rieß, die per Video-Konferenz verschiedene Gäste zu sich einladen. Neben deutschen Comedy-Größen wie Chris Tall, Bülent Ceylan, Wigald Boning, Guido Cantz, Matze Knop, Olaf Schubert und Markus Krebs werden The BossHoss für eine musikalische Note sorgen. Die Gäste präsentieren Stand Ups und nehmen die Zuschauer mit zu sich nach Hause ins Wohnzimmer oder in den Band-Keller. Neben dem Comedy-Aspekt wird auch darüber gesprochen, wie jeder persönlich mit der aktuellen Krise umgeht. Darüber hinaus wird ein Überraschungsgast aus L.A. erwartet.

"Die SAT.1 Comedy Konferenz": TV-Termin

Am kommenden Donnerstag, 26.3.20, wird "Die SAT.1 Comedy Konferenz – Promis in Quarantäne" live auf Sat.1 übertragen. Ob das Format nur einmalig an diesem Termin zu sehen sein wird, oder ob es in Zukunft mehrere Sendungen dieser Art geben wird, ist derzeit nicht bekannt. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen