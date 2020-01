"Die Simpsons": Sprecher will Apu nicht mehr synchronisieren

Die Rassismus-Debatte um den indischen Seriencharakter Apu spaltet die Fangemeinde der "Simpsons". Schauspieler Hank Azaria will die Figur nicht mehr sprechen.

Er ist ein Urgestein der "Simpsons": der indischstämmige Supermarkt-Betreiber Apu Nahasapeemapetilon. Seit Staffel 1 der beliebten Serie belustigt der Besitzer des "Kwik-E-Mart" im fiktiven Springfield die Fans - was freilich auch daran liegt, dass Apu sämtliche Stereotypen bedient, die Indern gemeinhin zugeschrieben werden.

Doch der Zeitgeist meint es nicht gut mit Apu: Der Einzelhändler, der nach Ablauf seines Studentenvisums illegal im Land blieb, die Nächste durcharbeitet, eine arrangierte Ehe führt, Vater von acht Kindern ist und es mit den Haltbarkeitsdaten seiner Waren nicht sonderlich genau nimmt, ist bereits seit mehr als zwei Jahren Gegenstand einer handfesten Rassismus-Debatte in den USA.

Noch steht nicht fest, was die Schöpfer der zum Weltkonzern Disney gehörenden Serie mit dem - ursprünglich sehr beliebten - Charakter vorhaben. Der Synchronsprecher der Figur, US-Schauspieler Hank Azaria, setzt nun ein Zeichen: Wie der Branchendienst Slashfilm berichtet, will Azaria Apu seine Stimme nicht weiter leihen.

Auf seine Rollen als Moe, Chief Wiggum und "Comicbuch-Verkäufer" soll der Rückzug allerdings keinen Einfluss haben. Dem Portal sagte Azaria, man habe die Entscheidung mit den Machern "gemeinsam getroffen".

If @HankAzaria is indeed no longer doing the voice of Apu, I do hope they keep the character & let a very talented writing staff do something interesting with him. If not to better the show, then to atleast spare me some death threats.