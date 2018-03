Dieter Bohlen trennt sich von Andrea Berg - per E-Mail

vor 42 Min.

Dieter Bohlen produzierte die letzten vier Alben von Schlager-Queen Andrea Berg. Am Freitag beendete der Pop-Titan die Zusammenarbeit per E-Mail. Auslöser war kein Streit.

Dieter Bohlen kündigte die Zusammenarbeit mit Andrea Berg per E-Mail. Bei wem er wieder richtig Spaß bei der Arbeit hat und was Andrea Berg dazu sagt.

Pop-Titan Dieter Bohlen (64) wird nach eigener Aussage keine weiteren Alben von Schlagersängerin Andrea Berg (52) produzieren. "Ich habe die Zusammenarbeit mit Andrea Berg am Freitag beendet", sagte Bohlen der Bild-Zeitung.

Er habe seine Aufgabe erfüllt und wolle "jetzt den Kopf frei bekommen, neuen Künstlern zu helfen, bei denen ich wieder richtig Spaß an der Arbeit habe".

Berg zeigte sich in der Bild enttäuscht: Sie habe per Mail von Bohlens Entscheidung erfahren und sei "sehr traurig, dass er unsere so lange, erfolgreiche Zusammenarbeit nun so abrupt auf diese Art beendet hat".

Bohlen trennte sich von Berg nicht im Streit

Sie habe ihn aber als Menschen ins Herz geschlossen, erklärte die Sängerin. "Deshalb respektiere ich seine Entscheidung, etwas zu beenden, an dem er keine Freude mehr hat" .

Auch Bohlen betonte, er und Berg seien nicht im Streit auseinandergegangen: "Zwischen Andrea und mir ist alles o.k., kein böses Blut, nichts. Es ist eine Herzensentscheidung, der Tag hat nur 24 Stunden und mein Herz nur einen gewissen Platz."

Der langjährige Juror der Castingshow Deutschland sucht den Superstar hatte die letzten vier Alben von Berg produziert. (dpa)

