Wann läuft "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2021? Sendetermine, Handlung und Besetzung

Der Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist in der Zeit rund um Weihnachten 2021 immer wieder im TV zu sehen. Das sind die Sendetermine und die Infos zu Besetzung und Handlung.

Zur Adventszeit gehört neben Plätzchen und Weihnachtsmusik für viele Deutsche auch ein spezieller Film dazu: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Der Klassiker läuft auch in der Weihnachtszeit 2021 und rund um Neujahr 2022 wieder im Fernsehen.

Wo und wann wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gezeigt? Hier finden Sie alle Sendetermine und bekommen auch die Infos zur Besetzung und Handlung.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Sendetermine 2021

Wenn Sie das Märchen im Fernsehen sehen möchten, haben Sie auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gelegenheiten dazu. Hier sehen Sie die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Sendetermin Sendezeit Sender Sonntag, 28. November 2021 15.30 Uhr ARD Sonntag, 05. Dezember 2021 14.50 Uhr rbb Freitag, 24. Dezember 2021 12.10 Uhr ARD Samstag, 25. Dezember 2021 10.20 Uhr ARD

Handlung: Worum geht es in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"?

Die deutsch-tschechische Koproduktion von 1973 basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová, das wiederum eine Abwandlung von "Aschenputtel" von den Gebrüdern Grimm ist. Aschenbrödel muss nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrer bösen Stiefmutter leben und wird von ihr und ihrer Tochter wie ein Dienstmädchen behandelt. Das Blatt wendet sich für das schöne junge Mädchen, als sie zufällig einem Prinzen begegnet. Mit Hilfe von drei verzauberten Haselnüssen gelingt es Aschenbrödel schließlich, das Herz des Prinzen zu erobern.

Besetzung von "Drei Nüsse für Aschenbrödel": Die Darsteller

Das ist die Besetzung von "Drei Nüsse für Aschenbrödel":

Rolle Schauspieler Aschenbrödel Libuše Šafránková Prinz Pavel Trávníček Stiefmutter Carola Braunbock Dora Dana Hlaváčová König Rolf Hoppe Königin Karin Lesch Präzeptor Jan Libíček Knecht Vinzek Vladimir Mensik Jäger Milos Vavruska Kamil Vítězslav Jandák Vitek Jaroslav Drbohlav Wirtschafterin Míla Myslíková Küchenjunge Jiří Růžička

Die Hauptdarstellerin der Märchenverfilmung, Libuse Safrankova, ist 2021 gestorben.

"Drei Nüsse für Aschenbrödel" im Stream auf Netflix und Amazon Prime Video

Der Klassiker läuft jedes Jahr sehr oft kostenlos im Free-TV. Wer nicht an die Sendetermine im Fernsehen gebunden sein möchte, kann "Drei Nüsse für Aschenbrödel" aber auch im Stream sehen. Den Film gibt es zum einen im Angebot von Netflix, zum anderen ist er auch beim Anbieter Amazon Prime Video zu sehen. In beiden Fällen ist ein Abo für die jeweilige Plattform nötigt.

Drehorte von "Drei Nüsse für Aschenbrödel"

Drehort von "Drei Nüsse für Aschenbrödel" war unter anderem das Schloss Moritzburg bei Dresden mit Umgebung. Gedreht wurde außerdem in der damaligen Tschechoslowakei, in den Babelsberger Filmstudios und in den Filmstudios Barrandov in Prag.

Trailer zu "Drei Nüsse für Aschenbrödel"

Sie haben den Film noch nie gesehen und wünschen sich einen kurzen Einblick? Hier finden Sie einen Trailer zu "Drei Nüsse für Aschenbrödel":

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.