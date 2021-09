Dritte Impfung

14:37 Uhr

Das müssen Sie zur dritten Corona-Impfung wissen

Plus Eine dritte Corona-Impfung als Booster kann den Schutz vor einer Erkrankung verbessern. Für welche Gruppen neben Senioren sie derzeit in Frage kommt und welche Regelungen in Bayern gelten.

Trotz der wachsenden Zahl der Corona-Impfungen steigt auch die Inzidenz, die Krankenhäuser füllen sich nach und nach. Um besonders gefährdete Gruppen zu schützen, deren Corona-Impfung länger zurückliegt, erhalten einige Menschen eine Auffrischungsimpfung. Wer dafür in Frage kommt, wo man die dritte Dosis in Bayern bekommt und wie es mit den Auffrischungen weitergehen könnte, haben wir zusammengefasst.

