Dschungelcamp 2020: Antonia Komljen im Porträt: Das ist Toni Trips

Antonia Komljen ist Kandidatin im Dschungelcamp 2020. Hier stellen wir die Teilnehmerin vor, die sich Toni Trips nennt.

Toni Trips - oder Antonia Komljen, wie sie eigentlich heißt - zieht ins Dschungelcamp 2020. Hier stellen wir die Teilnehmerin im Porträt genauer vor.

Dschungelcamp-Kandidatin Toni Trips: Antonia Komljen wurde durch DSDS bekannt

Antonia "Toni" Komljen wurde 1998 in Hamburg geboren. Ihre Schulzeit beschrieb die heute 21-Jährige gegenüber der Zeitung Focus als schwierig, fortlaufende Alkoholexzesse und ein heimlich veröffentlichtes Nackt-Video von ihr seien damals Grund für ihre Probleme gewesen.

Bekannt wurde Komljen durch ihre Teilnahme an der 16. Staffel der RTL-Castingshow " Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2019. Die Hamburgerin belegte am Ende der Show Platz 11 und verpasste damit die Live-Sendungen nur knapp. Sie gab bekannt, auch nach ihrem Ausscheiden weiter an ihrer Musikkarriere feilen zu wollen. Dafür habe sich die 21-Jährige sogar ein eigenes Tonstudio in ihrer Wohnung eingerichtet.

Antonia Komljen zieht ins Dschungelcamp 2020

Heute ist "Toni" Komljen aber vor allem auf der Social-Media-Plattform Instagram aktiv. Trotz der recht kurzen Zeit bei der Casting-Show "DSDS" hat die 21-Jährige dort schon knapp 40.000 Follower zu verzeichen, die sie tagtäglich mit Einblicken aus ihrem Leben versorgt.

