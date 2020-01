vor 19 Min.

Dschungelcamp 2020 heute am 22.1.20 mit Folge 13: Eskaliert der Streit zwische Sven und Elena?

Verfügt über Streitpotenzial: Elena Miras. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - alle Infos zum Dschungelcamp 2020 lesen Sie hier in der Vorschau zu Folge 13 am 22.1.20.

Sieben Kandidaten sind vor Folge 13 noch im Dschungelcamp 2020. Geht der Streit von Elena Miras mit Claudia und Sven heute am 22.1.20 weiter? Die Vorschau zu Tag 13.

Von Daniel Flemm

Dschungelcamp 2020: Überraschend ruhig ist es geworden um Danni Büchner, die das Dschungelcamp 2020 zu Anfang noch fest im Griff hatte - und mit ihrer Art bei vielen aneckte. Auch Claudia Norberg tat sich gestern in Folge 12 als echte Sternegarantin hervor - und lenkte so davon ab, dass sie den Vorwurf der Falschheit, den Elena Miras ihr macht, noch nicht aufgeklärt hat.

Vorschau zu Folge 13 am 22.1.20 - Dschungelcamp 2020 heute: Elena Miras hat Ärger mit Claudia und Sven

Doch Folge 13 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die heute am 22.1.20 auf RTL läuft, könnte diesbezüglich mehr ans Licht bringen: Claudia lässt sich und Prüfungs-Buddy Prince Damien für ihre Sechs-Sterne-Leistung feiern - unangenehme Nachfragen seitens Elena Miras sind da vorprogrammiert. Auch Sven Ottke muss sich vor der streitbaren Schweizerin in Acht nehmen.

Und auch Danni könnte wieder ins Zentrum des Interesses rücken - schließlich bedeutet Ruhe und Zurückhaltung oftmals nichts Gutes im Dschungel. Noch lassen die Fans die Witwe von "Malle-Jens" Büchner in der Show - doch wie lange noch?

IBES-Vorschau zu Tag 13: Was machen die Camp-Bewohner heute ohne ihre Luxus-Artikel?

Auf jeden Fall ein Thema in Folge 13: Die vom Sender eingezogenen Luxus-Artikel der Camp-Insassen. Nachdem das Camp nicht gut bewacht worden war und Raul am Tag geschlafen hatte, zog die Spielleitung an Tag 12 sämtliche Zivilisations-Erinnerungen ein. Für einige der Bewohner ein herber Schock.

Wie vertragen die Kandidaten im Dschungelcamp 2020 heute in Folge 13 den Entzug? Und wer kann Claudias Erfolg für das Camp wiederholen? Die Antwort erhalten die Zuschauer heute im TV.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Raul will Damien einen Freund besorgen

Raul Richter und Prince Damien haben ebenfalls Redebedarf: Raul will Single Damien einen Freund vermitteln - er kenne da jemanden, der gut zu ihm passe. Ob der DSDS-Sänger darauf eingeht? Das sehen Zuschauer heute am 22.1.20 um 22.15 Uhr auf RTL.

