"Ein Fall für zwei: Das Apartment": TV-Termin, Handlung und Schauspieler

Aus seiner Serie "Ein Fall für zwei" bringt das ZDF demnächst die Folge "Das Apartment". Wann ist der TV-Termin? Worum geht es in der Handlung? Welche Darsteller gehören zur Besetzung? Wir sagen es Ihnen.

Von Claus Holscher

"Das Apartment" ist die Folge 6 der Staffel 3 der ZDF-Krimireihe "Ein Fall für zwei". Hier erfahren Sie den TV-Termin, die Handlung und die Besetzung.

"Ein Fall für zwei: Das Apartment": Wie liegt der TV-Termin des Films im ZDF?

Das ZDF hat die Sendung für Freitag, 14. August 2020, angekündigt. Sendestart ist 20.15 Uhr, der Film dauert 58 Minuten. Das Video ist in der Mediathek des Senders bis 06.11.2020 verfügbar.

Worum dreht sich die Handlung von "Ein Fall für zwei: Das Apartment"?

Dem Baustatiker Olaf Scheck wird vorgeworfen, Sandra Kersch mit seinem Auto absichtlich überfahren zu haben. Er streitet die Tat ab und behauptet, Sandra nur flüchtig zu kennen.

Sandra war die Freundin seines WG-Kumpels Mark Turag. Dieser spielt Staatsanwältin Claudia Strauss Informationen zu, die Olaf stark belasten. Benni Hornberg wird von Olafs Frau Katrin mit einem Mandat zur Vertretung ihres Mannes betraut.

Benni und Leo finden bald Unstimmigkeiten in Olafs Behauptungen. Er kannte Sandra Kersch doch nicht nur flüchtig. Warum verheimlicht er das? Benni bemerkt Olafs ständig wachsende Angst.



Und wer ist der unbekannte Mann, den Leo in der Wohnung des Opfers bemerkt? Als der Detektiv in einem der Zimmer von Mark und Olaf Kameras entdeckt, ahnen die Freunde, dass hier mehr als eine Beziehungstat vorliegen muss. Doch Olaf schweigt.

Besetzung: Welche Darsteller gehören zu Cast von "Ein Fall für zwei: Das Apartment"

Benni Hornberg - Antoine Monot , Jr.

- , Jr. Leo Oswald - Wanja Mues

- Claudia Strauss - Bettina Zimmermann

- Nele - Sina Tkotsch

Gabi Renners - Kathrin Kühnel

- Nina - Emilia Bernsdorf

Olaf Scheck - Nils Bruno Schmidt

- Katrin Scheck - Tanja Schleiff

- Richter Helmholtz - Peter Lerchbaumer

Helmholtz - Mark Turag - Hubertus Grimm

- Rasco - Tamer Trasoglu

Tara - Andreja Schneider

