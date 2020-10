vor 31 Min.

Ein Sommer in Andalusien: TV-Termin heute - Handlung und Schauspieler

John und Pia sind die Protagonisten in "Ein Sommer in Andalusien": Alle Infos zur Handlung, dem TV-Termin und den Schauspielern des ZDF-Films finden Sie hier.

Der ZDF-Film "Ein Sommer in Andalusien" ist im Fernsehen zu sehen. Alle Infos rund um den TV-Termin, die Handlung und die Schauspieler bekommen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Pia sieht John am Flughafen und schwebt sofort auf Wolke Sieben. Doch sechs Monate später steht Pia allein mit Taxifahrerin Flora am Felsen von Gibraltar, wo sie eigentlich mit John verabredet war.

Alle Informationen zum TV-Termin von "Ein Sommer in Andalusien" sowie zur Handlung und den Schauspielern finden Sie hier.

"Ein Sommer in Andalusien": TV-Termin

Der Film läuft am 4. Oktober um 20.15 Uhr im ZDF.

Die Handlung von "Ein Sommer in Andalusien"

Pia und John haben sich vor sechs Monaten auf dem Amsterdamer Flughafen zwischen zwei Flügen kennengelernt. Hals über Kopf verabredeten sie ein Wiedersehen: Ein halbes Jahr später wollten sie sich am Felsen von Gibraltar in Andalusien wieder treffen. Doch sechs Monate später steht Pia allein in Gibraltar. Wegen eines ausgefallen Fliegers ist sie vier Stunden zu spät.



Nur die nette Taxifahrerin Flora, die sie nach Gibraltar brachte, ist bei ihr. Pia ist enttäuscht, John verpasst zu haben. Wer weiß, ob er überhaupt da war? In ihrem weiteren Andalusien-Urlaub lernt Pia dann Diego kennen. Alles scheint gut, bis ihr John wieder über den Weg läuft...

Darsteller und Schauspieler: Die Besetzung von "Ein Sommer in Andalusien"

Hier sehen Sie eine Übersicht der Schauspieler des ZDF-Films. Die Hauptrolle besetzt Birte Hanusrichter.

Rolle Schauspieler Pia Beck Birte Hanusrichter Diego-Maria Navarro Patrick Fernandez Flora Martinez Collien Ulmen-Fernandes John Harrison Cooper Heiko Ruprecht Raimundo Hernandez Iván Gallardo Polizistin Mariki Fernandez Salvador Carlos Lobo Carmelita Victoria Sordo

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen