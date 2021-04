Ein Tisch in der Provence - Unverhoffte Töchter heute am 18.4.21: TV-Termin im ZDF, Handlung, Darsteller

Das ZDF strahlt heute am 18.4.21 das Herzkino "Ein Tisch in der Provence - Unverhoffte Töchter" aus. Wann ist die TV-Ausstrahlung, welche Schauspieler sind im Cast, wie ist die Handlung?

Herzkinozeit im ZDF: Heute läuft "Ein Tisch in der Provence - Unverhoffte Töchter". Freunde von romantischen Filmen kommen voll auf ihre Kosten. Wir haben Ihnen zusammengestellt, wie die Handlung ist, welche Schauspieler mit dabei sind und wann der genaue TV-Termin ist.

Ein Tisch in der Provence - Unverhoffte Töchter heute am 18.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Ein Tisch in der Provence - Unverhoffte Töchter" läuft am heutigen Sonntag, 18. April 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Wer schon jetzt Romantik pur erleben möchte, der kann sich "Ein Tisch in der Provence - Unverhoffte Töchter" bereits jetzt anschauen: als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Films "Ein Tisch in der Provence - Unverhoffte Töchter"

Dr. Véronique Gilbert und ihre Mutter sitzen eines Morgens gemütlich beim Frühstück. Endlich Zeit, endlich Entspannung. Doch die schöne Situation nimmt eine dramatische Wendung für Véronique, als ihre Mutter ihr beichtet, dass Serge gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Als wäre das an sich nicht schon schlimm genug, wartet noch eine weitere Überraschung auf sie. Ihr wirklicher Vater ist nämlich Franck, den sie bis jetzt als ihren Onkel angesehen hatte.

Véro kann mit diesen Nachrichten kaum umgehen, sie ist völlig durcheinander und sicher nicht in der Lage, in ein Auto zu steigen und loszufahren. Doch genau das tut sie - mit schlimmen Folgen: Sie fährt eine ältere Frau an, die plötzlich auf der Landstraße auftaucht. Die Angefahrene ist bewusstlos. Véro findet zu ihrer Überraschung heraus, dass es sich um die an Alzheimer erkrankte Mutter von Dr. Hugo Simon handelt - ihrem Arbeitskollegen.

Voller Schuldgefühle setzt sich Véro zu Sarah Simon in den Krankenwagen. Das Ziel: die Klink von Dr. Franck Gilbert in Montpellier. Ausgerechnet in dieser schlimmen Lage trifft Véro also zum ersten Mal mit dem Wissen um die Vaterschaft auf Franck. Die Stimmung ist angespannt, beide sind völlig überfordert.

Derweil kommt in der Praxis ein weiterer dramatischer Fall an: Die hochschwangere Bäckerin Melanie plagen extreme Bauchschmerzen. Die Untersuchungen ergeben, dass sie eine Schwangerschaftsvergiftung hat, Mutter und Kind sind in absoluter Lebensgefahr. Sie müssen schleunigst nach Montpellier. Melanie bittet Hugo, mitzukommen. Er lässt sich darauf ein - genauso wie auf den Wunsch, bei einem Ableben der Mutter für das Kind da zu sein. Das Kind schafft es auf die Welt, Melanie kämpft um ihr Leben.

Eine schwere private Krise durchlebt gleichzeitig auch Thierry. Seitdem ihn seine Frau Catherine hat sitzen lassen, hat er sich in seinem Zimmer verschanzt. Zu schwer ist die Verletzung, nachdem seine Geliebte mit Kunsthändler Guy nach Hongkong durchgebrannt ist. Catherines Schwester Thérèse und Enkelin Lea sind im Bistro eingesprungen - in der Hoffnung, dass die Situation sich schnell wieder enden würden.

Véro schafft es schließlich tatsächlich, Thierry wieder aufzumuntern. Als Catherine dann plötzlich wieder vor der Tür steht, füllt sich der Tisch in der Provence doch erheblich.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Ein Tisch in der Provence - Unverhoffte Töchter" im Cast

Dr. Véronique "Véro" Gilbert - Friederike Linke

- Dr. Hugo Simon - Nico Rogner

- Thérèse Gilbert - Sabine Vitua

- Melanie Leroc - Leonie Parusel

Sarah Simon - Barbara Schöne

- Barbara Schöne Dr. Franck Gilbert - Peter Benedict

- Peter Benedict Catherine Rousseau - Gesine Cukrowski

Rousseau - Thierry Rousseau - Andreas Hoppe

- Andreas Hoppe Lea Gilbert - Paula Siebert

Gilbert - Paula Siebert Paulette Martinez - Lilly Forgách

Jacques Pradeille - Omar El-Saeidi

Isabelle Bonnet - Helen Woigk

Marcel Durand - Cecil von Renner

- Cecil von Renner Schwester Irène - Arielle Canard

Hebamme - Dorothée Finart

Edouard - Stephane Clauzel

Jérémy Leroc - Rémy Leboucq

Guy Foucault - Björn-Ole Blunck

