vor 55 Min.

Auto fährt in Menschengruppe Panorama

Im Landkreis Emsland übersah ein Autofahrer eine Menschengruppe und verursachte einen Unfall. Acht Personen wurden verletzt.

Am am Samstagabend kam es im Landkreis Emsland zu einem dramatischen Unfall. Ein Autofahrer fuhr in eine Gruppe von jungen Menschen und verletzte dabei acht Personen, davon zwei lebensgefährlich. Die rund 25 Menschen zwischen 18 und 25 Jahren waren auf der schlecht beleuchteten Straße unterwegs und wurden dabei offenbar vom Fahrer des Wagens übersehen.

Neben den beiden lebensgefährlich Verletzten zogen sich zwei weitere Opfer schwere Verletzungen zu. Vier Menschen wurden nur leicht verletzt. Nach dem Unfall waren fünf Rettungswagen sowie zwei Notarztwagen im Einsatz. Der Autofahrer wurde ebenfalls mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.

Unfall im Emsland: Fahrer war nicht alkoholisiert

Ein Schnelltest der Polizei ergab, dass der Fahrer des Unfallwagens nicht alkoholisiert war oder unter Drogeneinfluss stand. Wie der Polizeisprecher mitteilte gebe es auch "überhaupt keine Hinweise" drauf, dass der Autorfahrer absichtlich in die Gruppe gefahren sei.

Offenbar hatte sich die Gruppe junger Menschen auf der schlecht beleuchteten Straße getroffen, um ein Wurfspiel namens "Boßeln" zu spielen. Dabei handelt es sich um eine Sportart mit einer Kugel, die häufig auf der Straße gespielt wird. (dpa, AZ)

