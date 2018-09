vor 50 Min.

Erneuter Einbruch bei Sängerin Rihanna Panorama

Bei der R&B-Sängerin Rihanna wurde wieder eingebrochen. Bereits im Mai war ein Mann in ihr Haus eingedrungen. Die Sängerin war beide Male nicht zu Hause.

Nach einem Einbruch in ein Haus der R&B-Sängerin Rihanna (30) hat die Polizei in Los Angeles eine Untersuchung eingeleitet. Mitarbeiter der Sängerin hätten die Behörden alarmiert, teilte Captain Cory Palka am Mittwoch dem Sender KTLA mit. Rihanna sei bei dem Vorfall in der Nacht zum Mittwoch nicht zu Hause gewesen. Über mögliche Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Bereits im Mai Einbruch bei Rihanna

Erst im Mai war ein Mann in das Haus der barbadischen Sängerin ("Work", "Umbrella") im Villenviertel Hollywood Hills eingedrungen und hatte sich dort mehrere Stunden aufgehalten. Der 26-Jährige wurde wegen Einbruchs, Stalkings, Vandalismus und Widerstands bei der Festnahme angeklagt. Rihanna war auch bei diesem Vorfall laut Staatsanwaltschaft nicht im Haus. (dpa)

