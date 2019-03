Eurojackpot-Zahlen und Quoten von Freitag, 22. März 2019

vor 17 Min.

Mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen gestern am Freitag, 22.3.19, sind bis zu 10 Millionen Euro zu gewinnen. Hier finden Sie die Eurolotto-Gewinnzahlen und Quoten.

Die Gewinnzahlen beim Eurojackpot waren gestern bis zu 10 Millionen Euro wert.

Beim Eurojackpot gestern am Freitag, 22. März 2019, hätten die Zahlen bis zu 10 Millionen Euro bringen können. So viel Geld lag im Jackpot, weil vergangene Woche ein Gewinner mit den richtigen Gewinnzahlen 53 Millionen abgeräumt hatte. Sechs weitere Spieler hatten auf fünf richtige Gewinnzahlen und eine Eurozahl gesetzt - ihnen fehlte also nur die zweite Eurozahl. Sie gewannen jeweils fast 375.000 Euro.

Eurojackpot-Zahlen aktuell von Freitag, 22. März 2019

Gewinnzahlen 5 aus 50: 15 - 20 - 24 - 44 - 49

Eurozahlen 2 aus 10: 7 - 9

Die Chance auf einen Hauptgewinn beim Eurojackpot liegt bei gerade einmal 1:95 Millionen und ist damit verschwindend gering.

Quoten der Eurojackpot-Zahlen von Freitag

Die Gewinn-Quoten zum Eurojackpot zeigen, wie oft welche Summen abgeräumt wurden. Hier die aktuellen Quoten:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 0 × unbesetzt 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 7 × 80.893,90 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 42 × 4.494,10 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 523 × 324,80 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 926 × 142,60 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1.574 × 71,90 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 24.083 × 24,20 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 27.159 × 20,80 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 46.033 × 17,60 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 134.382 × 10,90 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 435.329 × 8,20 €

Eurolotto: Ziehung der Eurojackpot-Gewinnzahlen in Helsinki

Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen erfolgt immer freitags in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Beim Eurojackpot ist ein Jackpot von mindestens zehn Millionen garantiert. Für den Hauptgewinn müssen die Spieler fünf Zahlen aus 50, sowie zwei von insgesamt zehn Eurozahlen richtig tippen. Für die niedrigste Gewinnklasse, Klasse 12, reichen zwei Richtige von 50 und eine korrekte Eurozahl. Hier liegt die Gewinnchance bei 1 zu 42.

Eurojackpot: Die Ziehungsgeräte 1 / 5 Zurück Vorwärts Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".

" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

Eurojackpot.de weist auf seiner Internetseite auf die bestehende Suchtgefahr hin: "Glücksspiel kann süchtig machen." Wer Anzeichen feststellt, sollte Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00.

Annahmeschluss beim Eurojackpot: Bis wie viel Uhr ließ sich tippen?

Die Eurojackpot-Ziehung findet immer am Freitagabend statt. Der Annahmeschluss liegt je nach Bundesland zwischen 18.40 und 19 Uhr. Hier eine Übersicht:

Bayern: 19.00 Uhr

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Berlin: 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45 Uhr

Thüringen: 19.00 Uhr

