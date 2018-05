vor 7 Min.

Eurojackpot-Zahlen vom 25. Mai 2018 - 90-Millionen-Jackpot bleibt Panorama

Die Eurojackpot-Zahlen: Am 25. Mai 2018 waren die Gewinnzahlen bis zu 90 Millionen Euro wert.

Die Eurojackpot-Zahlen vom 25. Mai 2018 hätten bis zu 90 Millionen Euro bringen können. Doch der Jackpot blieb unberührt. Hier die Gewinnzahlen und Gewinnquoten.

Die Eurojackpot-Zahlen waren an diesem Freitag 90 Millionen Euro wert. Da wochenlang kein Spieler auf alle richtigen Zahlen getippt hatte, wurde am 25. Mai 2018 um den maximal möglichen Hauptgewinn gespielt - zum fünften Mal in der Geschichte des Eurojackpots.

Die Quoten nach der Ziehung der Zahlen am Freitagabend zeigten aber: Der Jackpot wurde nicht geknackt. Niemand hatte alle Gewinnzahlen richtig auf seinem Tippschein.

Zuletzt gewann am 9. Februar eine Tippgemeinschaft aus Finnland diese Summe beim Eurolotto. Zuvor hatten schon im Mai 2015 ein Spieler aus Tschechien und im Oktober 2016 ein Glücklicher aus Baden-Württemberg 90 Millionen abräumen können. Kurios war das Ergebnis im Januar 2017: Gleich fünf Spieler hatten auf die fünf Gewinnzahlen und die beiden Eurozahlen gesetzt. Sie mussten sich den Gewinn teilen und bekamen damit jeweils 18 Millionen Euro.

Das ist auch deswegen bemerkenswert, da die Chance auf dem Hauptgewinn beim Eurojackpot verschwindend gering ist. Die Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei 1:95 Millionen. Nur weil viele Spieler aus 18 Ländern mitmachen, wird der Jackpot überhaupt regelmäßig geknackt. Immer wenn der Jackpot 90 Millionen erreicht, geben besonders viele Menschen Tipps ab.

Das Ergebnis der aktuellen Ziehung finden Sie hier:

Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 25. Mai 2018

Gewinnzahlen 5 aus 50: 15 - 31 - 35 - 40 - 46

Eurozahlen 2 aus 10: 3 - 8

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Eurojackpot: Quoten zu den aktuellen Zahlen

Am späten Freitagabend wurden dann auch die Gewinn-Quoten beim Eurojackpot veröffentlicht. Dann stand fest, wie viele Spieler welche Summen gewonnen haben - und dass der Jackpot eben nicht geknackt wurde.

Die Gewinnquoten finden Sie hier:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 x 2.327.357,80 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 11 x 97.570,30 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 83 x 4.310,30 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.071 x 300,60 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.834 x 136,50 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 3.654 x 58,70 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 58.490 x 19,80 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 51.579 x 19,80 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 86.930 x 17,60 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 335.422 x 8,60 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 782.101 x 8,60 €

Nächsten Freitag bringen die Gewinnzahlen erneut 90 Millionen

Wer beim Eurojackpot mitspielen möchte, muss für jeden Tipp 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen ankreuzen. Dafür fallen zwei Euro plus Bearbeitungsgebühr an.

Die nächste Ziehung findet am kommenden Freitag statt. Dann geht es beim Eurojackpot erneut um die 90 Millionen Euro.

Die Hoffnung auf die richtigen Eurojackpot-Zahlen und den Millionengewinn kann wie jedes andere Glücksspiel süchtig machen. Wer dafür Anzeichen bei sich selbst oder anderen bemerkt, sollte sich an Experten wenden, etwa über die kostenlose und anonyme DLTB-Telefonberatung in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

