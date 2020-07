vor 17 Min.

"Everwild": Release, Gameplay, Trailer

"Everwild": Rare bringt ein neues Spiel. Wir informieren Sie hier über Release und Gameplay. Außerdem finden Sie einen Trailer.

Von Claus Holscher

"Everwild": Der Spiele-Entwickler Rare ("Sea of Thieves") bringt ein Spiel, das die Fans sofort an "Zelda: Breath of the Wild" erinnern dürfte. Wann ist Release? Wie wird das Gameplay aussehen? Gibt es einen Trailer? Hier erfahren Sie alles, was schon über das neue Spiel bekannt ist.

Zu welchem Datum ist Release von "Everwild"?

Das Spiel wurde am 23.07.2020 im Rahmen von " Xbox Games Showcase" vorgestellt. Es wird auf Microsofts Next Gen-Konsole Xbox Series X und auf dem PC laufen und Teil des XBox Game Pass sein. Zum Release-Datum ist im Moment noch nichts bekannt - sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

"Everwild": Das Gameplay

Allzuviel haben die Entwickler noch nicht herausgelassen - außer dem Teaser ist kaum etwas durchgesickert. Fest steht: "Everwild" ist ein Open World Action-Abenteuer, das den Spieler in anmutige Landschaften schickt. Das malerische Ambiente vereint Naturnähe mit zauberhafter Magie. Im Trailer entdecken wir drei Protagonisten beiderlei Geschlechts, die bei einer Reise über Berge und durch undurchdringliche Wälder auf magische Wesen stoßen.

Das Spiel vermittelt auf wundersame Weise einen Hauch von frischer Luft inmitten des zum Ozean angeschwollenen Meers der ewigen Shooter. Das Spiel arbeitet mit Natur und Harmonie, und sogar Dramatisches wie Leben und Tod wirken im zellschattierten Stil von "Everwild" wie ein Anime-Märchen.

Magie und Tierwelt spielen in "Everwild" eine bedeutende Rolle, der Mensch ist im Einklang mit der Natur. Sogar riesige Monster sind freundlich und helfen dabei, Bäume zu fällen. Fast schon ein bisschen zu viel Harmonie, findet dailygame.at. (AZ)

Der Trailer zu "Everwild"

